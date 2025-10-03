В Киеве сообщили о пропаже мэра Виталия Кличко

Қазақ тіліне аудару

Глава Киевской городской военной администрации (ГВА) Тимур Ткаченко сообщил, что мэр столицы Виталий Кличко исчез накануне заседания Совета обороны города. По его словам, найти градоначальника для участия в мероприятии не удалось, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Заявление главы ГВА

«Планировали провести Совет сегодня, но переносим на понедельник», — написал Ткаченко в своём Telegram-канале.

Возможные последствия

Позднее глава ГВА уточнил, что если и в понедельник у Кличко не найдётся времени для обсуждения вопросов обороны и жизнедеятельности Киева, Совет сможет работать под руководством только одного человека.

Политический фон

Инцидент произошёл на фоне усиливающихся разногласий между мэром столицы и центральной властью.

26 сентября Кличко обвинил партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа» в попытке захвата власти в Киеве. Поводом для заявления стала инициатива депутата горсовета Андрея Витренко о выражении недоверия мэру.

Ранее, в июле, депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские власти готовят уголовное дело в отношении Кличко.

Конфликты с руководством страны

Политические разногласия между Кличко и властями Украины сохраняются уже несколько лет. Главным камнем преткновения стало противостояние мэра Киева и президента Зеленского, представляющих разные политические силы.