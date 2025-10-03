18+
03.10.2025, 12:32

В Киеве сообщили о пропаже мэра Виталия Кличко

Новости Мира 0 1 047

Глава Киевской городской военной администрации (ГВА) Тимур Ткаченко сообщил, что мэр столицы Виталий Кличко исчез накануне заседания Совета обороны города. По его словам, найти градоначальника для участия в мероприятии не удалось, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Gleb Garanich/Reuters
Фото: Gleb Garanich/Reuters

Заявление главы ГВА

«Планировали провести Совет сегодня, но переносим на понедельник», — написал Ткаченко в своём Telegram-канале.

Возможные последствия

Позднее глава ГВА уточнил, что если и в понедельник у Кличко не найдётся времени для обсуждения вопросов обороны и жизнедеятельности Киева, Совет сможет работать под руководством только одного человека.

Политический фон

Инцидент произошёл на фоне усиливающихся разногласий между мэром столицы и центральной властью.

  • 26 сентября Кличко обвинил партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа» в попытке захвата власти в Киеве. Поводом для заявления стала инициатива депутата горсовета Андрея Витренко о выражении недоверия мэру.

  • Ранее, в июле, депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские власти готовят уголовное дело в отношении Кличко.

Конфликты с руководством страны

Политические разногласия между Кличко и властями Украины сохраняются уже несколько лет. Главным камнем преткновения стало противостояние мэра Киева и президента Зеленского, представляющих разные политические силы.

  • Кличко не раз обвинял центральные власти в чрезмерной централизации управления.

  • По его словам, давление на городские органы власти со стороны Киева и партии «Слуга народа» только усиливалось.

Комментарии

2 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Главное вовремя смыться. Как Сеня Кролик
03.10.2025, 09:06
StarlightDragon
StarlightDragon
В России уже наверн
03.10.2025, 08:11
