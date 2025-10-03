В Москве задержали миллиардера Сулейманова по делу об убийстве

Қазақ тіліне аудару

В российской столице задержан предприниматель и олигарх Ибрагим Сулейманов. По данным Telegram-канала Baza , его подозревают в причастности к убийству, совершенному несколько лет назад, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал Baza .

Фото: Telegram-канал «Baza»

Подозрение в убийстве и задержание

По информации источника, Сулейманова задержали в ночь на 2 октября. Следствие пока не раскрывает подробности дела, однако известно, что речь идёт о преступлении давней давности. В ближайшее время суд изберёт меру пресечения, и следователи намерены настаивать на аресте миллиардера.

Влияние и прошлые уголовные дела

Ибрагим Сулейманов считается одной из самых влиятельных фигур среди современных российских бизнесменов. Несмотря на то что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и отмывание денег, Сулейманов сумел сохранить позиции и влияние. Ему приписывали контроль над государственной системой бронирования авиабилетов «Сирена-Трэвел», а также участие в стратегически важных секторах — транспорте, авиации и IT.

Предыдущее резонансное убийство бизнесмена

История с задержанием Сулейманова произошла вскоре после другого громкого дела. Ранее суд в Москве вынес приговор мужчине, обвиняемому в убийстве предпринимателя Оганеса Камаряна летом 2022 года.

Исполнитель заказного убийства поджидал жертву у дома по Комсомольскому проспекту.

Когда Камарян вошёл в арку, убийца произвёл четыре выстрела.

Бизнесмен погиб на месте.

Подсудимый признал вину, и суд назначил ему наказание — 12 лет колонии строгого режима.

Ожидание новых подробностей

Ситуация вокруг Сулейманова вызывает широкий резонанс. Пока официальные органы не раскрывают деталей расследования, однако в ближайшие дни должны появиться сведения о предъявленных обвинениях и позиции защиты миллиардера.