Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
03.10.2025, 13:41

В Китае электромобиль Xiaomi неожиданно завёлся и поехал без водителя (видео)

Новости Мира 0 446

В Китае произошёл резонансный инцидент с электромобилем Xiaomi SU7. Машина, припаркованная у дома владельца, неожиданно завелась и начала движение без его участия. Ситуация зафиксирована камерой видеонаблюдения и быстро стала предметом обсуждения в СМИ и соцсетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Кадр из видео
Кадр из видео

Момент происшествия

На записи видно, как автомобиль стоит неподвижно, пока хозяин находится в доме вместе с женщиной. Спустя несколько секунд электрокар заводится и медленно начинает движение вперед. Услышав шум, владелец выбегает на улицу, но остановить машину сразу не удается.

Первые версии специалистов

Обеспокоенный владелец сразу же обратился в службу поддержки Xiaomi. По словам специалистов, возможной причиной могло стать случайное срабатывание функции удалённого запуска через смартфон. Однако водитель заявил, что в этот момент телефон не использовался, и представил видеозапись как доказательство.

Данные о Remote Parking Assist

Позднее отраслевые источники сообщили, что внутренние журналы зафиксировали активацию функции Remote Parking Assist (RPA) с привязанного к аккаунту владельца iPhone. Эта система позволяет автомобилю самостоятельно въезжать или выезжать с парковки по команде. Эксперты при этом подчеркивают: технологии должны иметь защиту от подобных инцидентов и блокировать движение без водителя в салоне.

Дискуссия о безопасности «умных» функций

Случай вызвал оживлённые споры среди специалистов и автомобилистов. С одной стороны, дистанционные технологии делают использование машин удобнее, с другой — создают риски несанкционированного управления. Эксперты отмечают, что автопроизводители обязаны внедрять прозрачные механизмы контроля и защиты, исключающие возможность самопроизвольного запуска или движения.

Требования владельца и позиция компании

Хозяин электромобиля потребовал от Xiaomi предоставить полный журнал операций автомобиля, а не выборочные данные, чтобы прояснить обстоятельства происшествия. По состоянию на 3 октября компания официального отчёта о расследовании инцидента не опубликовала.

