Ангина у ребенка: симптомы, виды и основные принципы лечения

Ангина, или острый тонзиллит, — это воспаление небных миндалин, которое часто встречается у детей. Заболевание сопровождается высокой температурой, болями в горле и общим недомоганием. Правильная диагностика и своевременное лечение помогают избежать осложнений и ускоряют выздоровление, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru.

Фото pixabay.com

Что такое ангина?

Ангина — это острое инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением небных миндалин. У детей заболевание протекает особенно тяжело и требует внимательного подхода к диагностике и лечению.

Причины заболевания

Ангина может быть вызвана различными возбудителями:

Бактериальная ангина : чаще всего вызывается бета-гемолитическим стрептококком группы А.

Вирусная ангина : возбудителями могут быть аденовирусы, вирусы гриппа, кори, Эпштейна-Барра и другие.

Грибковая ангина: реже встречается, но также может быть причиной заболевания.

Симптомы ангины у детей

Симптоматика зависит от формы заболевания:

Катаральная форма : легкое воспаление миндалин, умеренная боль в горле, небольшое повышение температуры.

Фолликулярная форма : выраженная боль в горле, высокая температура, увеличение лимфатических узлов, гнойные фолликулы на миндалинах.

Лакунарная форма : налет на миндалинах, высокая температура, выраженные симптомы интоксикации.

Язвенно-некротическая форма: тяжелое течение заболевания, образование язв на миндалинах, неприятный запах изо рта.

Диагностика

Для точного диагноза врач проводит осмотр горла, может назначить лабораторные исследования, такие как общий анализ крови, бактериологический посев из зева, чтобы определить возбудителя инфекции.

Лечение ангины у детей

Лечение зависит от формы заболевания и возбудителя:

Бактериальная ангина : назначаются антибиотики, такие как пенициллины или цефалоспорины.

Вирусная ангина : симптоматическое лечение: жаропонижающие, антисептические препараты для горла.

Грибковая ангина: противогрибковые препараты.

Важно соблюдать постельный режим, обильное питье, полоскания горла и поддерживать комфортную температуру воздуха в помещении.

Профилактика

Для предотвращения заболевания рекомендуется:

укреплять иммунитет ребенка;

соблюдать гигиену;

ограничивать контакты с больными людьми;

проводить закаливание.

Когда обращаться к врачу

Если у ребенка наблюдаются симптомы ангины, такие как высокая температура, боль в горле, увеличение лимфатических узлов, необходимо обратиться к врачу для назначения соответствующего лечения.

Своевременное обращение за медицинской помощью и соблюдение рекомендаций врача помогут избежать осложнений и ускорят процесс выздоровления.