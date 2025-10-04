18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
547.57
642.63
6.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.10.2025, 09:17

Ангина у ребенка: симптомы, виды и основные принципы лечения

Новости Мира 0 313

Ангина, или острый тонзиллит, — это воспаление небных миндалин, которое часто встречается у детей. Заболевание сопровождается высокой температурой, болями в горле и общим недомоганием. Правильная диагностика и своевременное лечение помогают избежать осложнений и ускоряют выздоровление, сообщает  Lada.kz  со ссылкой на kp.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Что такое ангина?

Ангина — это острое инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением небных миндалин. У детей заболевание протекает особенно тяжело и требует внимательного подхода к диагностике и лечению.

Причины заболевания

Ангина может быть вызвана различными возбудителями:

  • Бактериальная ангина: чаще всего вызывается бета-гемолитическим стрептококком группы А.

  • Вирусная ангина: возбудителями могут быть аденовирусы, вирусы гриппа, кори, Эпштейна-Барра и другие.

  • Грибковая ангина: реже встречается, но также может быть причиной заболевания.

Симптомы ангины у детей

Симптоматика зависит от формы заболевания:

  • Катаральная форма: легкое воспаление миндалин, умеренная боль в горле, небольшое повышение температуры.

  • Фолликулярная форма: выраженная боль в горле, высокая температура, увеличение лимфатических узлов, гнойные фолликулы на миндалинах.

  • Лакунарная форма: налет на миндалинах, высокая температура, выраженные симптомы интоксикации.

  • Язвенно-некротическая форма: тяжелое течение заболевания, образование язв на миндалинах, неприятный запах изо рта.

Диагностика

Для точного диагноза врач проводит осмотр горла, может назначить лабораторные исследования, такие как общий анализ крови, бактериологический посев из зева, чтобы определить возбудителя инфекции.

Лечение ангины у детей

Лечение зависит от формы заболевания и возбудителя:

  • Бактериальная ангина: назначаются антибиотики, такие как пенициллины или цефалоспорины.

  • Вирусная ангина: симптоматическое лечение: жаропонижающие, антисептические препараты для горла.

  • Грибковая ангина: противогрибковые препараты.

Важно соблюдать постельный режим, обильное питье, полоскания горла и поддерживать комфортную температуру воздуха в помещении.

Профилактика

Для предотвращения заболевания рекомендуется:

  • укреплять иммунитет ребенка;

  • соблюдать гигиену;

  • ограничивать контакты с больными людьми;

  • проводить закаливание.

Когда обращаться к врачу

Если у ребенка наблюдаются симптомы ангины, такие как высокая температура, боль в горле, увеличение лимфатических узлов, необходимо обратиться к врачу для назначения соответствующего лечения.

Своевременное обращение за медицинской помощью и соблюдение рекомендаций врача помогут избежать осложнений и ускорят процесс выздоровления.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?