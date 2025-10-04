Как меньше сидеть в телефоне: работающие советы

Современные технологии дают удобство, но чрезмерное использование смартфонов приводит к переутомлению, проблемам со сном и снижению концентрации. Специалисты советуют выстраивать более осознанные отношения с телефоном — использовать его как инструмент, а не позволять отвлекать себя. Небольшие изменения в поведении и окружении способны значительно сократить время, проведённое за экраном, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Телефон и цифровые сервисы стали почти неотъемлемой частью повседневной жизни: уведомления, бесконечные ленты новостей и социальных сетей, автоматические рекомендации притягивают внимание и удерживают его. Это влияет на качество отдыха, вызывает усталость, ухудшает сон и способствует стрессу.
Приложения созданы таким образом, чтобы задерживать пользователя: множество уведомлений, автоподгрузка контента, бесконечная прокрутка.
Телефон часто используется как способ уйти от скуки, избежать неловких ситуаций или пауз.
Часто люди проверяют устройство десятки раз, иногда бессознательно, что усиливает зависимость от него.
Отключить ненужные уведомления: чем меньше раздражающих сигналов, тем реже возникает импульс взять устройство.
Установить лимиты на приложения, используя встроенные функции контроля экранного времени.
Ввести “безэкранное” время, например, за час до сна откладывать телефон, чтобы расслабиться и подготовиться к отдыху.
Использовать “серые” темы интерфейса или минималистичный дизайн экрана, чтобы снизить визуальное притяжение.
Заменить привычку тянуться к смартфону на альтернативы: читать книгу, заниматься физическими упражнениями, вести дневник или просто ходить.
Улучшение концентрации и настроения, повышение продуктивности.
Освобождение дополнительного времени для общения, хобби или отдыха без экрана.
Сон становится качественнее, меньше усталости, улучшаются общее самочувствие и психологический комфорт.
Главное не исключать смартфон вовсе, а научиться контролировать своё взаимодействие с ним, чтобы он служил, а не управлял.
