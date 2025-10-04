18+
04.10.2025, 13:18

Как меньше сидеть в телефоне: работающие советы

Новости Мира 0 372

Современные технологии дают удобство, но чрезмерное использование смартфонов приводит к переутомлению, проблемам со сном и снижению концентрации. Специалисты советуют выстраивать более осознанные отношения с телефоном — использовать его как инструмент, а не позволять отвлекать себя. Небольшие изменения в поведении и окружении способны значительно сократить время, проведённое за экраном, сообщает  Lada.kz  со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Телефон и цифровые сервисы стали почти неотъемлемой частью повседневной жизни: уведомления, бесконечные ленты новостей и социальных сетей, автоматические рекомендации притягивают внимание и удерживают его. Это влияет на качество отдыха, вызывает усталость, ухудшает сон и способствует стрессу.

Почему мы проводим так много времени со смартфоном

  • Приложения созданы таким образом, чтобы задерживать пользователя: множество уведомлений, автоподгрузка контента, бесконечная прокрутка.

  • Телефон часто используется как способ уйти от скуки, избежать неловких ситуаций или пауз.

  • Часто люди проверяют устройство десятки раз, иногда бессознательно, что усиливает зависимость от него.

Что можно сделать, чтобы меньше времени сидеть в телефоне

  • Отключить ненужные уведомления: чем меньше раздражающих сигналов, тем реже возникает импульс взять устройство.

  • Установить лимиты на приложения, используя встроенные функции контроля экранного времени.

  • Ввести “безэкранное” время, например, за час до сна откладывать телефон, чтобы расслабиться и подготовиться к отдыху.

  • Использовать “серые” темы интерфейса или минималистичный дизайн экрана, чтобы снизить визуальное притяжение.

  • Заменить привычку тянуться к смартфону на альтернативы: читать книгу, заниматься физическими упражнениями, вести дневник или просто ходить.

Чем это поможет

  • Улучшение концентрации и настроения, повышение продуктивности.

  • Освобождение дополнительного времени для общения, хобби или отдыха без экрана.

  • Сон становится качественнее, меньше усталости, улучшаются общее самочувствие и психологический комфорт.

  • Главное не исключать смартфон вовсе, а научиться контролировать своё взаимодействие с ним, чтобы он служил, а не управлял.

