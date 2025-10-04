Как меньше сидеть в телефоне: работающие советы

Қазақ тіліне аудару

Современные технологии дают удобство, но чрезмерное использование смартфонов приводит к переутомлению, проблемам со сном и снижению концентрации. Специалисты советуют выстраивать более осознанные отношения с телефоном — использовать его как инструмент, а не позволять отвлекать себя. Небольшие изменения в поведении и окружении способны значительно сократить время, проведённое за экраном, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.