04.10.2025, 14:01

Магнитная буря, продолжавшаяся всю неделю, наконец завершилась

Новости Мира 0 390

Длительное геомагнитное возмущение, которое продолжалось несколько дней, завершилось. Ученые фиксировали бурю уровня G1–G3, связав её с усилением солнечного ветра и корональными дырами. Сейчас ожидается стабилизация магнитосферы, хотя следящие за погодой космических условий призывают быть осторожными, сообщает  Lada.kz  со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Научные источники сообщали, что магнитная буря началась в ночь на 30 сентября, и её влияние на магнитосферу Земли ощущалось с переменной интенсивностью. Возмущения поддерживались благодаря высокой скорости солнечного ветра — порядка 700-800 км/с, с отдельными всплесками до 900 км/с.
Такие значения существенно превышают нормальные параметры, которые обычно составляют 300-450 км/с.

Учёные отметили, что сохранению нестабильности способствовали два ключевых фактора: усиленная вспышечная активность на Солнце и попадание Земли в область крупной корональной дыры. Несмотря на то, что вспышки достигали класса M — достаточно сильного уровня — они не переходили в эксцессы класса X. Как отмечают исследователи, в течение этого периода магнитосфера находилась в напряжённом состоянии, переходя из умеренного в усиленный режим, но не дошла до экстремального по пятибалльной шкале.

К настоящему моменту фиксируется тенденция к снижению интенсивности — буря спадает. Однако ситуация остаётся нестабильной: отдельные всплески и геомагнитные колебания ещё возможны, особенно если на Солнце произойдут крупные выбросы плазмы или усилится активность солнечных пятен.
Ученые предупреждают: возможны повторные геомагнитные возмущения в ближайшие 1–2 суток, особенно если наблюдаемые условия сохранятся.

 

