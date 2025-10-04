Магнитная буря, продолжавшаяся всю неделю, наконец завершилась

Қазақ тіліне аудару

Длительное геомагнитное возмущение, которое продолжалось несколько дней, завершилось. Ученые фиксировали бурю уровня G1–G3, связав её с усилением солнечного ветра и корональными дырами. Сейчас ожидается стабилизация магнитосферы, хотя следящие за погодой космических условий призывают быть осторожными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com

Научные источники сообщали, что магнитная буря началась в ночь на 30 сентября, и её влияние на магнитосферу Земли ощущалось с переменной интенсивностью. Возмущения поддерживались благодаря высокой скорости солнечного ветра — порядка 700-800 км/с, с отдельными всплесками до 900 км/с.

Такие значения существенно превышают нормальные параметры, которые обычно составляют 300-450 км/с.

Учёные отметили, что сохранению нестабильности способствовали два ключевых фактора: усиленная вспышечная активность на Солнце и попадание Земли в область крупной корональной дыры. Несмотря на то, что вспышки достигали класса M — достаточно сильного уровня — они не переходили в эксцессы класса X. Как отмечают исследователи, в течение этого периода магнитосфера находилась в напряжённом состоянии, переходя из умеренного в усиленный режим, но не дошла до экстремального по пятибалльной шкале.

К настоящему моменту фиксируется тенденция к снижению интенсивности — буря спадает. Однако ситуация остаётся нестабильной: отдельные всплески и геомагнитные колебания ещё возможны, особенно если на Солнце произойдут крупные выбросы плазмы или усилится активность солнечных пятен.

Ученые предупреждают: возможны повторные геомагнитные возмущения в ближайшие 1–2 суток, особенно если наблюдаемые условия сохранятся.