Орехи, не мешающие диете: что рекомендуют диетологи

Диетологи доказали, что орехи при ограничении калорий не мешают снижению веса, и в некоторых случаях даже усиливают эффект. Грецкие орехи, бразильские орехи и миндаль названы одними из самых полезных для здоровья: они дают белок, клетчатку и полезные жиры. Секрет в умеренности: ежедневная горсть — и польза без лишних калорий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Mail .

Фото pixabay.com

Долгое время бытовало мнение, что орехи при диете полезны, но при этом слишком калорийны и жирны, чтобы быть допустимыми. Новые исследования опровергли это представление. В изучении, посвящённом похудению, выяснилось, что добавление орехов в меню при ограничении калорий не мешает снижению веса; более того, те, кто ел орехи, иногда худели быстрее, чем те, кто их не включал.

Преимущества орехов разнообразны: они связаны со снижением риска сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают работу мозга и репродуктивного здоровья.

Специалисты выделяют следующие виды орехов и их полезные свойства:

Грецкие орехи — богаты омега-3 жирными кислотами, белками и полифенолами.

Бразильские орехи — одни из лидеров по содержанию селена, важного микроэлемента для здоровья щитовидной железы.

Миндаль — содержит значительное количество клетчатки (примерно 4 г клетчатки на 30 г продукта), что способствует нормализации работы кишечника, поддержке иммунитета и пищеварения.

Диетологи подчёркивают, что главное — не переусердствовать: ежедневная порция в виде горсти (около 30 г) оптимальна. Это обеспечивает нужную смесь белков, полезных жиров и клетчатки, при этом не приводя к перееданию и избытку калорий.

Орехи помогают дольше сохранять чувство сытости, что способствует контролю порций и снижению потребления менее полезных продуктов. Кроме того, они оказывают благотворное воздействие на здоровье в долгосрочной перспективе — в том числе на работу мозга и другие важные функции организма.