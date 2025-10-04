18+
04.10.2025, 14:12

Орехи, не мешающие диете: что рекомендуют диетологи

Новости Мира 0 439

Диетологи доказали, что орехи при ограничении калорий не мешают снижению веса, и в некоторых случаях даже усиливают эффект. Грецкие орехи, бразильские орехи и миндаль названы одними из самых полезных для здоровья: они дают белок, клетчатку и полезные жиры. Секрет в умеренности: ежедневная горсть — и польза без лишних калорий, сообщает  Lada.kz  со ссылкой на  Daily Mail.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Долгое время бытовало мнение, что орехи при диете полезны, но при этом слишком калорийны и жирны, чтобы быть допустимыми. Новые исследования опровергли это представление. В изучении, посвящённом похудению, выяснилось, что добавление орехов в меню при ограничении калорий не мешает снижению веса; более того, те, кто ел орехи, иногда худели быстрее, чем те, кто их не включал.

Преимущества орехов разнообразны: они связаны со снижением риска сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают работу мозга и репродуктивного здоровья.

Специалисты выделяют следующие виды орехов и их полезные свойства:

  • Грецкие орехи — богаты омега-3 жирными кислотами, белками и полифенолами.

  • Бразильские орехи — одни из лидеров по содержанию селена, важного микроэлемента для здоровья щитовидной железы.

  • Миндаль — содержит значительное количество клетчатки (примерно 4 г клетчатки на 30 г продукта), что способствует нормализации работы кишечника, поддержке иммунитета и пищеварения.

Диетологи подчёркивают, что главное — не переусердствовать: ежедневная порция в виде горсти (около 30 г) оптимальна. Это обеспечивает нужную смесь белков, полезных жиров и клетчатки, при этом не приводя к перееданию и избытку калорий.

Орехи помогают дольше сохранять чувство сытости, что способствует контролю порций и снижению потребления менее полезных продуктов. Кроме того, они оказывают благотворное воздействие на здоровье в долгосрочной перспективе — в том числе на работу мозга и другие важные функции организма.

