Биоклей Bone-02: как сломанные кости могут «зарастать» за минуты

Китайские учёные представили биосовместимый клей Bone-02 , который способен фиксировать переломы всего за несколько минут. Средство опирается на натуральные компоненты — клейкие выделения устриц — и рассасывается по мере восстановления кости. Уже в клинических испытаниях участвовали более 150 пациентов, и пока результаты выглядят многообещающе, сообщает Lada.kz со ссылкой на pnz.ru .

Фото pixabay.com

Китайские исследователи совершили прорыв в области травматологии, разработав новый биоклей Bone-02, который способен склеивать сломанные кости всего за несколько минут.

Основа разработки — натуральный «биоцемент», вдохновлённый теми же клейкими выделениями, которыми устрицы крепятся к поверхностям даже в агрессивной среде. Данный состав богат белками, не отторгается организмом и не вызывает воспаления.

Биоклей уже прошёл тестирование в клинических условиях: в испытаниях участвовали свыше 150 человек. Результаты показали надёжную фиксацию костных фрагментов и хорошие показатели заживления.

Одно из ключевых преимуществ Bone-02 заключается в том, что он рассасывается по мере сращения кости — таким образом отпадает необходимость удаления металлических пластин и винтов после выздоровления, что снижает риски повторных операций и осложнений.

Такая технология может изменить подход к лечению переломов и ускорить реабилитацию, особенно у пожилых пациентов, чей костный баланс чаще нарушен и которым особенно важны минимальные хирургические вмешательства.

Сейчас остаётся задача подтвердить безопасность и эффективность препарата на более широком масштабе. После окончательной сертификации и одобрения Bone-02 может стать доступным средством для использования в травматологических клиниках по всему миру.