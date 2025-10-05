18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
547.57
642.63
6.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.10.2025, 19:00

Правило «не есть после 18:00» безнадёжно устарело: диетолог назвала идеальное время для ужина

Новости Мира 0 790

Многие до сих пор уверены, что отказ от еды после шести вечера — показатель здорового образа жизни. Однако диетологи отмечают, что этот подход давно перестал быть универсальным. Врач-диетолог Татьяна Залетова подчеркнула, что правило «не есть после 18:00» подходит лишь для тех, кто придерживается классического режима «жаворонка», сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Pixelated 275/Shutterstock/Fotodom
Фото: Pixelated 275/Shutterstock/Fotodom

Когда ужинать «совам» и «жаворонкам»

По словам Залетовой, тем, кто ложится спать около 22:00, соблюдение привычного правила может быть приемлемым. Но людям с более поздним графиком сна — так называемым «совам» — оно категорически не подходит.

Диетолог объясняет: слишком большой промежуток между последним приёмом пищи и сном может вызвать бессонницу и привести к низкому уровню глюкозы в крови утром. Этот совет особенно актуален для людей с ненормированным рабочим графиком.

Идеальное время для ужина:

Завершить приём пищи рекомендуется за 2–3 часа до сна.

Что есть на поздний ужин

Важно не только когда ужинать, но и что именно включать в рацион. Тяжёлую и трудно усвояемую пищу на ночь стоит исключить. Для позднего ужина лучше выбирать продукты с легко усваиваемым белком, клетчаткой и полезными жирами.

Рекомендованные продукты перед сном:

  • Мясо птицы

  • Морепродукты

  • Яйца

  • Овощи с низким содержанием углеводов (капуста, помидоры, зелень)

  • Небольшое количество орехов

Эти продукты обеспечат организм необходимыми веществами без перегрузки пищеварительной системы и помогут сохранить нормальный уровень энергии утром.

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?