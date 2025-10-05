Правило «не есть после 18:00» безнадёжно устарело: диетолог назвала идеальное время для ужина

Қазақ тіліне аудару

Многие до сих пор уверены, что отказ от еды после шести вечера — показатель здорового образа жизни. Однако диетологи отмечают, что этот подход давно перестал быть универсальным. Врач-диетолог Татьяна Залетова подчеркнула, что правило «не есть после 18:00» подходит лишь для тех, кто придерживается классического режима «жаворонка», сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Pixelated 275/Shutterstock/Fotodom

Когда ужинать «совам» и «жаворонкам»

По словам Залетовой, тем, кто ложится спать около 22:00, соблюдение привычного правила может быть приемлемым. Но людям с более поздним графиком сна — так называемым «совам» — оно категорически не подходит.

Диетолог объясняет: слишком большой промежуток между последним приёмом пищи и сном может вызвать бессонницу и привести к низкому уровню глюкозы в крови утром. Этот совет особенно актуален для людей с ненормированным рабочим графиком.

Идеальное время для ужина:

Завершить приём пищи рекомендуется за 2–3 часа до сна.

Что есть на поздний ужин

Важно не только когда ужинать, но и что именно включать в рацион. Тяжёлую и трудно усвояемую пищу на ночь стоит исключить. Для позднего ужина лучше выбирать продукты с легко усваиваемым белком, клетчаткой и полезными жирами.

Рекомендованные продукты перед сном:

Мясо птицы

Морепродукты

Яйца

Овощи с низким содержанием углеводов (капуста, помидоры, зелень)

Небольшое количество орехов

Эти продукты обеспечат организм необходимыми веществами без перегрузки пищеварительной системы и помогут сохранить нормальный уровень энергии утром.