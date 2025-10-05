18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
05.10.2025, 08:22

В Кыргызстане обсуждают возможность возвращения смертной казни

Новости Мира 0 308

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления против детей и женщин. Соответствующий законопроект может быть вынесен на референдум после общественного обсуждения и заключения Конституционного суда. Инициатива связана с резонансным убийством 17-летней девушки в Иссык-Кульской области, сообщает  Lada.kz   со ссылкой на Zakon.kz.

 

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью государственному информагентству Кабар заявил о возможности возвращения смертной казни в стране. Он подчеркнул, что данный вопрос будет решаться через всенародное голосование. Законопроект о внесении изменений в Конституцию, который предусматривает возвращение смертной казни, сначала будет вынесен на общественное обсуждение. После этого Конституционный суд даст заключение по законопроекту. Если большинство народа поддержит эту инициативу, новоизбранный Жогорку Кенеш (Верховный совет) должен принять законы о выходе из международных договоров и внесении изменений в действующие трудовые кодексы и законы.

Инициатива президента связана с трагическим событием, произошедшим в конце сентября 2025 года в Иссык-Кульской области. 17-летняя Айсулуу Мукашова поехала в соседнее село и перестала выходить на связь. Позднее было установлено, что она была похищена, изнасилована и убита. Подозреваемый, 41-летний житель Бишкека, был задержан и признался в содеянном. Тело девушки было обнаружено в Боомском ущелье, недалеко от железной дороги, укрытое травой.

В ответ на общественное возмущение президент поручил подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин. В частности, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин.

Напомним, что в Кыргызстане смертная казнь была полностью отменена в 2007 году. С тех пор высшей мерой наказания является пожизненное заключение. Введение моратория на смертную казнь началось в 1998 году, и с тех пор она не применялась в стране.

Общественное мнение по вопросу возвращения смертной казни разделилось. Некоторые поддерживают инициативу президента, считая, что это поможет бороться с особо тяжкими преступлениями. Другие выражают опасения по поводу возможных ошибок в правосудии и нарушения международных обязательств. В любом случае, окончательное решение будет принято через всенародное голосование, что позволит учесть мнение большинства граждан страны.

