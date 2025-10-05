Земля стремительно "темнеет"

Қазақ тіліне аудару

Международная группа ученых под руководством доктора Нормана Лоэба из NASA провела 20-летний анализ, выявивший снижение альбедо Земли с 2001 по 2024 год. Это означает, что планета отражает все меньше солнечного света, что может повлиять на климатические изменения. Основной причиной называют сокращение площади морского льда и снежного покрова, что приводит к увеличению поглощения солнечной радиации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Galaxy .

Фото pixabay.com

В период с 2001 по 2024 год отражательная способность Земли заметно снизилась, что указывает на уменьшение альбедо планеты. Исследование, проведенное командой ученых под руководством старшего технолога NASA по радиационным наукам доктора Нормана Лоэба, показало, что этот процесс особенно выражен в северном полушарии.

"Южное полушарие в среднем получает радиационную энергию в верхних слоях атмосферы, в то время как в северном полушарии наблюдается чистая потеря", — отмечается в исследовании.

Дисбаланс солнечной радиации между полушариями усилился из-за изменений в атмосфере, что затрудняет передачу энергии через океаническую и атмосферную циркуляцию.

Одной из основных причин потемнения планеты ученые называют сокращение площади морского льда и снежного покрова. Эти поверхности отражают большую часть поступающей солнечной радиации, помогая поддерживать общий энергетический баланс Земли. По мере таяния северных ледяных шапок и сокращения снежного покрова обнажаются более темные поверхности, такие как вода и скалы, которые поглощают больше солнечного света, снижая общую отражательную способность.

Ученые предупреждают, что такое изменение имеет большое значение, поскольку влияет на энергетический баланс Земли в течение длительных периодов времени. Это может привести к усилению климатических изменений и требует дальнейшего изучения и мониторинга.