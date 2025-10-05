Офисная работа убивает: почему тазобедренный сустав разрушается к 40 годам

Сидячая работа может быть опаснее тяжелого физического труда — к такому выводу пришел хирург, травматолог-ортопед высшей категории Павел Семиченков. Он рассказал «Газете.Ru», почему у людей, работающих в офисе или проводящих много времени за рулем, к 40 годам часто развиваются дегенеративные изменения тазобедренного сустава (коксартроз), сообщает Lada.kz.
По словам врача, любые суставы нуждаются в движении. Питание сустава осуществляется за счет окружающих его мышц, которые выполняют роль «насоса»: они заставляют циркулировать кровь и обновлять внутрисуставную жидкость.
Сидячий образ жизни постепенно выводит мышцы таза из активной работы, что приводит к их атрофии. При этом положение сидя является крайне неблагоприятным для поясничного отдела позвоночника и тазобедренных суставов, а нагрузка на поясничные позвонки при длительном сидении возрастает в несколько раз.
Семиченков объясняет, что проблемы с поясницей напрямую влияют на стабильность тазобедренного сустава. В ортопедии это явление называют hip-spine syndrome или коксо-вертебральным синдромом.
Поясница и бедра работают как единый комплекс.
Нарушение работы одного отдела сразу сказывается на другом.
Разрушение тазобедренного сустава приводит к компенсаторной подвижности поясницы, создавая порочный круг, разорвать который сложно.
Тазобедренный сустав полноценно функционирует только при синхронной работе стабилизирующих его мышц. Выключение даже одной группы мышц ведет к снижению стабильности и постепенному разрушению сустава.
Особенно важны ягодичные мышцы: при сидении они сдавливаются, что нарушает питание сустава и со временем разрушает хрящевую ткань. Это отражается на походке, вызывает дискомфорт и зажатость в пояснице.
Семиченков отмечает: иногда сидячая работа может быть даже опаснее интенсивного физического труда. На ранних стадиях проблему можно корректировать консервативно:
изменение образа жизни;
регулярная физическая активность;
восстановление нормальной массы тела.
При выраженных изменениях суставов единственным выходом становится эндопротезирование — замена разрушенного сустава на искусственный.
Ниже приведены признаки, при появлении которых необходима консультация специалиста:
Нарушение походки, шарканье при ходьбе.
Невозможность делать широкий шаг.
Ощущение зажатости или дискомфорта в пояснице.
Основная цель лечения — восстановление нормальной биомеханики движения через укрепление мышц и рациональное питание.
Даже при малоподвижной работе можно снизить риск разрушения суставов:
Периодические физкультминутки и смена положения тела.
Чередование сидения и вертикального положения.
Ходьба, плавание и другие умеренные виды активности.
Контроль веса и поддержание тонуса мышц.
По словам врача, такие меры снижают нагрузку на поясницу и тазобедренные суставы, уменьшают сдавление мышц и предотвращают развитие «мышечных зажимов».
