Офисная работа убивает: почему тазобедренный сустав разрушается к 40 годам

Сидячая работа может быть опаснее тяжелого физического труда — к такому выводу пришел хирург, травматолог-ортопед высшей категории Павел Семиченков. Он рассказал «Газете.Ru» , почему у людей, работающих в офисе или проводящих много времени за рулем, к 40 годам часто развиваются дегенеративные изменения тазобедренного сустава (коксартроз), сообщает Lada.kz.

Фото: megaflopp/Shutterstock/FOTODOM

Роль движения для здоровья суставов

По словам врача, любые суставы нуждаются в движении. Питание сустава осуществляется за счет окружающих его мышц, которые выполняют роль «насоса»: они заставляют циркулировать кровь и обновлять внутрисуставную жидкость.

Сидячий образ жизни постепенно выводит мышцы таза из активной работы, что приводит к их атрофии. При этом положение сидя является крайне неблагоприятным для поясничного отдела позвоночника и тазобедренных суставов, а нагрузка на поясничные позвонки при длительном сидении возрастает в несколько раз.

Hip-spine syndrome: как развивается замкнутый круг

Семиченков объясняет, что проблемы с поясницей напрямую влияют на стабильность тазобедренного сустава. В ортопедии это явление называют hip-spine syndrome или коксо-вертебральным синдромом.

Поясница и бедра работают как единый комплекс.

Нарушение работы одного отдела сразу сказывается на другом.

Разрушение тазобедренного сустава приводит к компенсаторной подвижности поясницы, создавая порочный круг, разорвать который сложно.

Почему мышцы важны для стабильности суставов

Тазобедренный сустав полноценно функционирует только при синхронной работе стабилизирующих его мышц. Выключение даже одной группы мышц ведет к снижению стабильности и постепенному разрушению сустава.

Особенно важны ягодичные мышцы: при сидении они сдавливаются, что нарушает питание сустава и со временем разрушает хрящевую ткань. Это отражается на походке, вызывает дискомфорт и зажатость в пояснице.

Сидячая работа vs тяжелый физический труд

Семиченков отмечает: иногда сидячая работа может быть даже опаснее интенсивного физического труда. На ранних стадиях проблему можно корректировать консервативно:

изменение образа жизни;

регулярная физическая активность;

восстановление нормальной массы тела.

При выраженных изменениях суставов единственным выходом становится эндопротезирование — замена разрушенного сустава на искусственный.

Симптомы, при которых нужно обратиться к врачу

Ниже приведены признаки, при появлении которых необходима консультация специалиста:

Нарушение походки, шарканье при ходьбе.

Невозможность делать широкий шаг.

Ощущение зажатости или дискомфорта в пояснице.

Основная цель лечения — восстановление нормальной биомеханики движения через укрепление мышц и рациональное питание.

Практические советы офисным работникам

Даже при малоподвижной работе можно снизить риск разрушения суставов:

Периодические физкультминутки и смена положения тела.

Чередование сидения и вертикального положения.

Ходьба, плавание и другие умеренные виды активности.

Контроль веса и поддержание тонуса мышц.

По словам врача, такие меры снижают нагрузку на поясницу и тазобедренные суставы, уменьшают сдавление мышц и предотвращают развитие «мышечных зажимов».