Что происходит с организмом, если есть лук каждый день

Лук давно известен как природный антисептик, помогающий укреплять иммунитет и защищать от простуд. Однако его польза не ограничивается только профилактикой заболеваний — при регулярном употреблении этот привычный овощ способен заметно улучшить состояние кожи и волос, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: agromp.ru

Витамины и микроэлементы: питание изнутри

В составе лука — богатый комплекс витаминов и минералов:

витамины С, Е и группы В ,

сера ,

кверцетин ,

антиоксиданты природного происхождения.

Эти вещества активизируют обменные процессы и способствуют выработке коллагена, необходимого для упругости и молодости кожи. Благодаря им кожа становится более эластичной, а процессы старения замедляются.

Сера — строительный материал для красоты

Особое значение имеет сера, которой в луке содержится особенно много. Именно она участвует в образовании кератина — белка, из которого состоят волосы и ногти.

Регулярное поступление серы:

укрепляет волосяные фолликулы,

ускоряет рост волос,

делает их более плотными и блестящими.

Антиоксиданты против старения

Луковый кверцетин известен как мощный антиоксидант. Он помогает нейтрализовать действие свободных радикалов и снижает уровень окислительного стресса, который ускоряет старение кожи.

При достаточном поступлении антиоксидантов лицо приобретает более свежий и ровный тон, а мелкие морщины становятся менее заметны.

Противовоспалительный эффект и чистая кожа

Противовоспалительные компоненты лука снижают активность внутренних воспалительных процессов. Это благотворно влияет на состояние кожи — уменьшаются высыпания, раздражения и акне.

Кроме того, очищение организма изнутри естественным образом отражается на чистоте и гладкости кожи.

Улучшение кровообращения и сияние

Компоненты лука стимулируют микроциркуляцию крови, что улучшает питание клеток кожи и волосяных луковиц.

В результате:

лицо выглядит более свежим и румяным,

волосы становятся живыми и блестящими.

Здоровый кишечник — чистая кожа

Лук содержит пребиотики, которые поддерживают баланс полезной микрофлоры кишечника. А здоровый кишечник, как известно, напрямую связан с чистотой кожи и снижением риска дерматитов и воспалений.

Как употреблять лук с пользой

Несмотря на очевидные преимущества, врачи советуют соблюдать умеренность. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения лук может раздражать слизистые оболочки.

Чтобы уменьшить остроту вкуса и нагрузку на желудок, овощ можно запекать, тушить или добавлять в супы — при этом большая часть полезных веществ сохраняется.

Итог: красота начинается изнутри

Умеренное потребление лука каждый день — это простой и доступный способ поддерживать здоровье, молодость и красоту. Эффект проявляется постепенно, по мере накопления питательных веществ в организме.

Лук наглядно демонстрирует, насколько тесно связаны питание и состояние кожи. Этот скромный овощ способен стать естественным союзником тех, кто хочет улучшить внешний вид без косметических ухищрений.