Напитки для осени: как поддержать энергию, иммунитет и защититься от простуд

С наступлением осени и падением температур правильный выбор напитков становится ключевым элементом здоровья. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в интервью назвала напитки, которые помогают сохранить энергию, поддерживать иммунитет и предотвращать простуды. В её советы входят как классические напитки, так и современные тренды с учётом сезона, сообщает Lada.kz со ссылкой на kursknov.ru.
С приходом осеннего периода, когда дни становятся короче, а погода — прохладнее, организму требуется пересмотреть привычный рацион напитков. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина отметила, что теперь выбор жидкости — не просто способ утолить жажду, а важный инструмент для поддержки иммунитета и общего тонуса.
Вода и травяные чаи — основа питьевого режима
Уланкина подчёркивает, что самая простая и полезная база — это чистая вода комнатной температуры.
«Она отлично утоляет жажду и поддерживает нормальное увлажнение слизистых, что особенно важно в сезон простуд», — советует эксперт.
Гидратация является фундаментом для всех обменных процессов. Кроме того, травяные чаи — прекрасное дополнение, особенно на осенний период:
«Травяные чаи могут стать прекрасным дополнением: напиток с шиповником подарит порцию витамина С, а ромашковый чай – мягко успокоит», — поясняет врач.
Шиповник считается одним из лучших источников витамина С. Для сохранения полезных свойств врачи рекомендуют заваривать его в керамической или стеклянной посуде, закрывая крышкой и укутывая тканью — ведь витамин С разрушается при контакте с металлом, воздухом и светом.
Согревающие и тонизирующие напитки: имбирь, куркума, морсы
В прохладное время особенно актуальны напитки, которые не просто согревают, но также стимулируют организм:
«Согревающий имбирь с щепоткой куркумы не только согреет, но и взбодрит», — отмечает Уланкина.
Имбирь содержит гингерол, а специи вроде куркумы и корицы — капсаицин, что способствуют расширению сосудов и ускорению кровотока, усиливая доставку кислорода и питательных веществ к тканям.
Также врач советует возвращаться к традиционным рецептам: домашние морсы из клюквы или облепихи, компоты из яблок, груш или слив (с минимальным количеством сахара) могут успешно войти в осенний рацион:
«Не стоит забывать и о домашних морсах из клюквы или облепихи – они сохраняют пользу при щадящем способе приготовления. Кроме того, в осенний рацион можно включать компоты из сезонных фруктов — яблок, груш, слив, которые готовятся с минимальным количеством сахара», — говорит специалист.
Клюквенный морс, по её словам, особенно полезен для здоровья мочевыводящих путей и богат витамином С — этот напиток также обладает мягким противопростудным эффектом.
Возрождение классики: узвар и кисель
Традиционные напитки снова входят в моду. Узвар — это настой из сухофруктов, который сочетает в себе минералы и мягкий согревающий эффект. Приготовление начинается так: 200 г сухофруктов (яблоки, груши, курага, чернослив, изюм) промывают, заливают 2 литрами кипятка, настаивают, затем варят на слабом огне 20–30 минут. В конце добавляют дольки лимона и ваниль, после чего напиток ещё полчаса настаивают под крышкой.
Кисель тоже возвращается в тренды:
«Это ещё и суперфуд: клетчатка, пектины, витамины, которые работают и как еда, и как лекарство», — комментирует фитнес-нутрициолог Яна Баринова.
Вариации киселя разнообразны: ягодные, овсяные, «Подарок для микробиоты» с семенами льна, замороженными ягодами, медом и специями. Такой напиток не только согревает, но и поддерживает кишечную микрофлору, напрямую влияющую на иммунитет.
Актуальные тренды сезона: матча, «лунное молоко», авторские чайные латте
Осенью 2025 года наряду с классикой популярны и новые рецепты напитков.
— Матча — японский зелёный чай в порошке — даёт мягкий бодрящий эффект, без резких скачков, свойственных кофе.
— Лунное молоко — молочный напиток с куркумой и специями — согревает и обладает лёгким седативным действием, помогает расслабиться вечером.
— Авторские чайные латте с розмарином, бадьяном или лавровым листом становятся альтернативой масала-чаю.
— Любителям кофе стоит обратить внимание на тыквенный латте — сочетание крепкого напитка с тыквенным пюре и специями (корица, мускатный орех, имбирь) создаёт ароматный и согревающий напиток.
Что исключить из напитков осенью: советы врача
Наряду с полезными напитками, Уланкина подчеркнула и те, от которых стоит отказаться:
«Слишком холодные жидкости, например ледяная вода или соки со льдом, могут вызвать переохлаждение. Большое количество крепкого чёрного кофе может приводить к обезвоживанию, что нежелательно, когда иммунитету и так непросто», — предупредила эксперт.
Сладкая газировка тоже попадает под запрет: она нарушает баланс микрофлоры кишечника. Эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале дополняет, что сладкие напитки могут негативно влиять на психическое здоровье:
«Сладкая газировка — это не только лишний сахар, но и возможный триггер для дисбаланса микробиома и воспаления нервной системы, а следовательно — ухудшения психического здоровья», — уверена она.
Исследования, по её словам, показали: женщины, которые регулярно употребляли газированные напитки, имели на 17 % более высокий риск депрессии.
Уланкина также опровергла миф о согревающем действии алкоголя:
«Алкоголь, вопреки мифам, не согревает, а лишь ненадолго расширяет сосуды, после чего тело теряет тепло ещё быстрее», — заключила специалист.
Пакетированные соки с высоким содержанием сахара обычно не несут витаминов в нужных объёмах, а энергетические коктейли, хоть и дают заряд бодрости, могут ослаблять нервную систему и нарушать режим сна.
Напитки для иммунитета и хорошего настроения
В перечне напитков, рекомендуемых Роспотребнадзором для осеннего периода, значатся облепиховый чай с имбирём, чай с калиной, лимоном и мёдом, а также «чай по-берберски» — чёрный или зелёный чай с толчёными кедровыми орехами и мятой.
Кроме того, полезны компоты из чёрной смородины с корицей, кардамоном и бадьяном, а также из фейхоа с айвой. В числе возможностей — сбитень с брусникой, клюквенный пунш, взвар из сухофруктов с чабрецом и мёдом — вкусные и действенные напитки для укрепления защитных сил организма в межсезонье.
Когда за окном дождь и сырость, чашка ароматного травяного чая или тёплого домашних морса превращается в своего рода ритуал заботы о себе. Такие напитки помогают поддерживать иммунитет, сохранять бодрость и противостоять осенней хандре.
