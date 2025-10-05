18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
547.57
642.63
6.68
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.10.2025, 15:15

В Москве найден мертвым бывший директор издательства «Правда»

Новости Мира 0 401

На западе Москвы обнаружено тело 87-летнего Вячеслава Леонтьева, который ранее занимал должность директора легендарного издательства «Правда». Информацию об этом распространило издание МКсообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: «Газета.Ru»
Фото: «Газета.Ru»

Обстоятельства происшествия

Тело Леонтьева было найдено возле дома на улице Молодогвардейской, где он проживал на шестом этаже. По данным ТАСС, со ссылкой на оперативные службы, признаков насильственной смерти не выявлено.

Собеседник агентства уточнил, что трагедия произошла накануне вечером. По предварительным данным, причиной смерти мог стать суицид, предположительно совершённый на фоне нервного срыва.

Карьера в издательстве «Правда»

Вячеслав Леонтьев посвятил большую часть своей жизни работе в издательстве «Правда». В 1971 году он пришёл туда на должность заместителя начальника производственного отдела.

С 1984 года Леонтьев возглавил издательство и руководил им в один из самых сложных периодов его истории — вплоть до преобразования предприятия во ФГУП «Пресса».

Наследие и вклад

При Леонтьеве издательство «Правда» сохранило статус одного из главных центров советской и российской печати. Его деятельность связывают с модернизацией производственных процессов и поддержанием высокого уровня издания в переходный для страны период.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?