Қазақ тіліне аудару

На западе Москвы обнаружено тело 87-летнего Вячеслава Леонтьева, который ранее занимал должность директора легендарного издательства «Правда». Информацию об этом распространило издание МК , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: «Газета.Ru»

Обстоятельства происшествия

Тело Леонтьева было найдено возле дома на улице Молодогвардейской, где он проживал на шестом этаже. По данным ТАСС, со ссылкой на оперативные службы, признаков насильственной смерти не выявлено.

Собеседник агентства уточнил, что трагедия произошла накануне вечером. По предварительным данным, причиной смерти мог стать суицид, предположительно совершённый на фоне нервного срыва.

Карьера в издательстве «Правда»

Вячеслав Леонтьев посвятил большую часть своей жизни работе в издательстве «Правда». В 1971 году он пришёл туда на должность заместителя начальника производственного отдела.

С 1984 года Леонтьев возглавил издательство и руководил им в один из самых сложных периодов его истории — вплоть до преобразования предприятия во ФГУП «Пресса».

Наследие и вклад

При Леонтьеве издательство «Правда» сохранило статус одного из главных центров советской и российской печати. Его деятельность связывают с модернизацией производственных процессов и поддержанием высокого уровня издания в переходный для страны период.