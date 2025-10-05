Почему нельзя смешивать разные обезболивающие: врач о рисках и правилах

Қазақ тіліне аудару

Многие люди берут обезболивающие и жаропонижающие средства без рецепта, комбинируя разные препараты, не задумываясь о составе. Это может привести к серьёзным последствиям: повреждению печени, желудка и искажению диагноза. Врач-иммунолог Анна Шуляева предупреждает: важно соблюдать дозировку, знать активные вещества и при первой необходимости обращаться к врачу, сообщает Lada.kz. со ссылкой на aif.ru.

Фото pixabay.com

Обезболивающие препараты широко доступны, многие хранят их дома и применяют самостоятельно при зубной, головной боли или повышенной температуре. Четыре основные группы активных веществ, используемых в таких средствах: парацетамол, ацетилсалициловая кислота, ибупрофен и анальгин. Некоторые лекарства — монопрепараты, другие — комбинированные, с двумя-тремя компонентами. По этой причине важно внимательно изучать состав препарата, чтобы не принимать несколько средств, содержащих одинаковое действующее вещество.

Врач-иммунолог предупреждает, что смешивание разных обезболивающих, даже если кажется, что они совершенно разные, может быть токсичным для печени. Если первый препарат не помог, не стоит через несколько часов сразу переходить к другому средству. Лучше обратиться к врачу и пройти обследование, чем пытаться усилить эффект самостоятельно.

Передозировка — реальный риск. Даже привычные средства могут вызвать сильную тошноту, рвоту, боли в правом подреберье, желтуху, поражение печени, а в тяжелых случаях — кому или метаболический ацидоз. При появлении подобных симптомовх человеку необходимо сообщить врачу, какие препараты и в каких дозах он принял.

Также частый прием обезболивающих может негативно влиять на желудочно-кишечный тракт: развиваться гастрит, язвы и другие повреждения слизистой. Врач напоминает, что при назначении обезболивающих часто рекомендуется также использование средств, защищающих желудок.

Если боль повторяется часто (например, головная боль), нельзя просто маскировать её таблетками — это может затруднить диагностику. При таких симптомах сначала стоит измерить давление, исключить возможные воспалительные процессы, а затем уже принять решение о приёме препаратов.