18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
545.67
636.41
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.10.2025, 06:16

Вселенная обречена на коллапс: физики назвали дату гибели космоса

Новости Мира 0 621

Физики Корнельского университета (США) под руководством Генри Тая опубликовали результаты нового исследования, которое может перевернуть представления о будущем нашей Вселенной. Согласно их выводам, расширение космоса не будет длиться вечно — в отдалённой перспективе Вселенная может завершить свой путь в процессе, получившем название Большое сжатие, сообщает Lada.kz со ссылкой на Popular Science.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Пересмотр старой теории

С момента публикации работ Александра Фридмана и открытия Эдварда Хаббла в XX веке учёные считали, что Вселенная непрерывно расширяется после Большого взрыва, произошедшего около 13,8 миллиарда лет назад. Долгое время господствовала теория, согласно которой это расширение продолжится бесконечно под действием тёмной энергии — загадочной субстанции, составляющей около 68% массы-энергии космоса.

Однако американские исследователи поставили под сомнение этот сценарий. Их расчёты показали, что вместо вечного расширения Вселенную ждёт обратный процесс — схлопывание под действием отрицательной космологической постоянной.

Новые данные о тёмной энергии

Результаты основаны на информации, полученной из нескольких крупнейших обсерваторий, включённых в проекты "Обзор тёмной энергии" (Dark Energy Survey) и "Спектроскопический инструмент тёмной энергии" (DESI).

Эти международные инициативы были направлены на уточнение природы тёмной материи и тёмной энергии. Исследователи ожидали подтвердить гипотезу Эйнштейна о постоянной положительной космологической величине, которая объясняла бы ускоренное расширение космоса. Однако данные показали иное — действуют другие, пока не изученные силы, меняющие баланс энергии во Вселенной.

От Эйнштейна до Тая: отрицательная константа

Космологическая постоянная впервые появилась в уравнениях Альберта Эйнштейна в 1917 году. Учёный предположил, что она компенсирует гравитационное притяжение, удерживая Вселенную статичной. Позднее, когда Хаббл доказал, что космос расширяется, Эйнштейн отказался от своей идеи, назвав её "величайшей ошибкой".

Тем не менее, спустя столетие физики снова вернулись к этой концепции — теперь с уточнением, что постоянная может иметь отрицательное значение. Это, по словам Генри Тая, и станет ключом к пониманию будущего коллапса:

"Если космологическая постоянная отрицательна, Вселенная рано или поздно коллапсирует. Наша модель показывает, когда и как это произойдёт", — подчеркнул физик.

Гипотетическая частица и сценарий гибели

В ходе расчётов учёные ввели в уравнения гипотетическую частицу с крайне малой массой. На ранних этапах существования космоса она действовала как обычная космологическая константа, но со временем её влияние изменилось, что привело к отрицательному значению космологической постоянной.

Согласно модели, если гипотеза подтвердится, через 11 миллиардов лет Вселенная достигнет пика расширения. После этого начнётся постепенное сжатие пространства, а примерно через 33 миллиарда лет космос полностью схлопнется — все галактики, звёзды и планеты обратятся в ничто.

Возможные последствия и споры

Пока результаты исследования нельзя считать окончательными: учёные признают, что многое остаётся теоретическим и требует дальнейших наблюдений. Тем не менее, выводы Тая и его коллег становятся одной из самых аргументированных альтернатив традиционным моделям "вечного расширения" и "тепловой смерти" Вселенной.

Если теория Большого сжатия подтвердится, человечество впервые получит конкретный прогноз конца космоса, где всё, что когда-либо существовало, вернётся к одной точке — к состоянию перед Большим взрывом.

4
0
4
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?