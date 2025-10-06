Вселенная обречена на коллапс: физики назвали дату гибели космоса

Қазақ тіліне аудару

Физики Корнельского университета (США) под руководством Генри Тая опубликовали результаты нового исследования, которое может перевернуть представления о будущем нашей Вселенной. Согласно их выводам, расширение космоса не будет длиться вечно — в отдалённой перспективе Вселенная может завершить свой путь в процессе, получившем название Большое сжатие, сообщает Lada.kz со ссылкой на Popular Science .

Фото: кадр YouTube

Пересмотр старой теории

С момента публикации работ Александра Фридмана и открытия Эдварда Хаббла в XX веке учёные считали, что Вселенная непрерывно расширяется после Большого взрыва, произошедшего около 13,8 миллиарда лет назад. Долгое время господствовала теория, согласно которой это расширение продолжится бесконечно под действием тёмной энергии — загадочной субстанции, составляющей около 68% массы-энергии космоса.

Однако американские исследователи поставили под сомнение этот сценарий. Их расчёты показали, что вместо вечного расширения Вселенную ждёт обратный процесс — схлопывание под действием отрицательной космологической постоянной.

Новые данные о тёмной энергии

Результаты основаны на информации, полученной из нескольких крупнейших обсерваторий, включённых в проекты "Обзор тёмной энергии" (Dark Energy Survey) и "Спектроскопический инструмент тёмной энергии" (DESI).

Эти международные инициативы были направлены на уточнение природы тёмной материи и тёмной энергии. Исследователи ожидали подтвердить гипотезу Эйнштейна о постоянной положительной космологической величине, которая объясняла бы ускоренное расширение космоса. Однако данные показали иное — действуют другие, пока не изученные силы, меняющие баланс энергии во Вселенной.

От Эйнштейна до Тая: отрицательная константа

Космологическая постоянная впервые появилась в уравнениях Альберта Эйнштейна в 1917 году. Учёный предположил, что она компенсирует гравитационное притяжение, удерживая Вселенную статичной. Позднее, когда Хаббл доказал, что космос расширяется, Эйнштейн отказался от своей идеи, назвав её "величайшей ошибкой".

Тем не менее, спустя столетие физики снова вернулись к этой концепции — теперь с уточнением, что постоянная может иметь отрицательное значение. Это, по словам Генри Тая, и станет ключом к пониманию будущего коллапса:

"Если космологическая постоянная отрицательна, Вселенная рано или поздно коллапсирует. Наша модель показывает, когда и как это произойдёт", — подчеркнул физик.

Гипотетическая частица и сценарий гибели

В ходе расчётов учёные ввели в уравнения гипотетическую частицу с крайне малой массой. На ранних этапах существования космоса она действовала как обычная космологическая константа, но со временем её влияние изменилось, что привело к отрицательному значению космологической постоянной.

Согласно модели, если гипотеза подтвердится, через 11 миллиардов лет Вселенная достигнет пика расширения. После этого начнётся постепенное сжатие пространства, а примерно через 33 миллиарда лет космос полностью схлопнется — все галактики, звёзды и планеты обратятся в ничто.

Возможные последствия и споры

Пока результаты исследования нельзя считать окончательными: учёные признают, что многое остаётся теоретическим и требует дальнейших наблюдений. Тем не менее, выводы Тая и его коллег становятся одной из самых аргументированных альтернатив традиционным моделям "вечного расширения" и "тепловой смерти" Вселенной.

Если теория Большого сжатия подтвердится, человечество впервые получит конкретный прогноз конца космоса, где всё, что когда-либо существовало, вернётся к одной точке — к состоянию перед Большим взрывом.