В России хотят убрать биометрию и упростить продажу SIM-карт иностранным туристам

Российские операторы связи выступили с предложением к Министерству цифрового развития об упрощении процедуры покупки SIM-карт для иностранных граждан. Инициатива направлена на то, чтобы сделать мобильную связь доступнее для туристов, посещающих страну, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Коммерсантъ».
По действующим нормам, иностранцам, желающим приобрести российскую SIM-карту, приходится проходить длительную и запутанную процедуру.
Чтобы зарегистрировать номер, туристу необходимо:
лично посетить банк,
сдать биометрические данные,
зарегистрироваться на портале «Госуслуги»,
получить страховой номер (СНИЛС).
По словам источника, близкого к одному из крупнейших операторов связи, такие требования фактически лишили туристов возможности пользоваться российской мобильной связью — их доля в клиентской базе операторов почти обнулилась.
Операторы связи предлагают Минцифры отменить обязательную сдачу биометрии при покупке SIM-карты.
По их аргументам, иностранцы уже проходят процедуру идентификации — предоставляют отпечатки пальцев и фотографию при пересечении границы.
Также предлагается ограничить срок действия SIM-карты периодом пребывания туриста в России. Это позволит сохранить контроль над использованием номеров и упростит регулирование для операторов.
По оценкам представителей телекоммуникационного рынка, упрощённые правила могли бы привлечь около половины приезжающих в страну туристов.
Такое изменение, по их подсчётам, принесло бы операторам до 1,5 млрд рублей дополнительного дохода в год.
В Министерстве цифрового развития подтвердили, что находятся в контакте с представителями операторов. Ведомство рассматривает различные варианты корректировки правил, однако окончательных решений пока не принято.
