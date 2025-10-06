В России хотят убрать биометрию и упростить продажу SIM-карт иностранным туристам

Қазақ тіліне аудару

Российские операторы связи выступили с предложением к Министерству цифрового развития об упрощении процедуры покупки SIM-карт для иностранных граждан. Инициатива направлена на то, чтобы сделать мобильную связь доступнее для туристов, посещающих страну, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Коммерсантъ».

Фото: gorzavod.ru

Сложные правила отбивают желание подключаться

По действующим нормам, иностранцам, желающим приобрести российскую SIM-карту, приходится проходить длительную и запутанную процедуру.

Чтобы зарегистрировать номер, туристу необходимо:

лично посетить банк,

сдать биометрические данные,

зарегистрироваться на портале «Госуслуги»,

получить страховой номер (СНИЛС).

По словам источника, близкого к одному из крупнейших операторов связи, такие требования фактически лишили туристов возможности пользоваться российской мобильной связью — их доля в клиентской базе операторов почти обнулилась.

Предложение: убрать биометрию и ограничить срок действия

Операторы связи предлагают Минцифры отменить обязательную сдачу биометрии при покупке SIM-карты.

По их аргументам, иностранцы уже проходят процедуру идентификации — предоставляют отпечатки пальцев и фотографию при пересечении границы.

Также предлагается ограничить срок действия SIM-карты периодом пребывания туриста в России. Это позволит сохранить контроль над использованием номеров и упростит регулирование для операторов.

Возможный эффект: рост доходов и удобство для гостей

По оценкам представителей телекоммуникационного рынка, упрощённые правила могли бы привлечь около половины приезжающих в страну туристов.

Такое изменение, по их подсчётам, принесло бы операторам до 1,5 млрд рублей дополнительного дохода в год.

Минцифры: вопрос пока на рассмотрении

В Министерстве цифрового развития подтвердили, что находятся в контакте с представителями операторов. Ведомство рассматривает различные варианты корректировки правил, однако окончательных решений пока не принято.