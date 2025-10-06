18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
545.67
636.41
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.10.2025, 06:45

В России хотят убрать биометрию и упростить продажу SIM-карт иностранным туристам

Новости Мира 0 438

Российские операторы связи выступили с предложением к Министерству цифрового развития об упрощении процедуры покупки SIM-карт для иностранных граждан. Инициатива направлена на то, чтобы сделать мобильную связь доступнее для туристов, посещающих страну, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Коммерсантъ».

Фото: gorzavod.ru
Фото: gorzavod.ru

Сложные правила отбивают желание подключаться

По действующим нормам, иностранцам, желающим приобрести российскую SIM-карту, приходится проходить длительную и запутанную процедуру.
Чтобы зарегистрировать номер, туристу необходимо:

  • лично посетить банк,

  • сдать биометрические данные,

  • зарегистрироваться на портале «Госуслуги»,

  • получить страховой номер (СНИЛС).

По словам источника, близкого к одному из крупнейших операторов связи, такие требования фактически лишили туристов возможности пользоваться российской мобильной связью — их доля в клиентской базе операторов почти обнулилась.

Предложение: убрать биометрию и ограничить срок действия

Операторы связи предлагают Минцифры отменить обязательную сдачу биометрии при покупке SIM-карты.
По их аргументам, иностранцы уже проходят процедуру идентификации — предоставляют отпечатки пальцев и фотографию при пересечении границы.

Также предлагается ограничить срок действия SIM-карты периодом пребывания туриста в России. Это позволит сохранить контроль над использованием номеров и упростит регулирование для операторов.

Возможный эффект: рост доходов и удобство для гостей

По оценкам представителей телекоммуникационного рынка, упрощённые правила могли бы привлечь около половины приезжающих в страну туристов.
Такое изменение, по их подсчётам, принесло бы операторам до 1,5 млрд рублей дополнительного дохода в год.

Минцифры: вопрос пока на рассмотрении

В Министерстве цифрового развития подтвердили, что находятся в контакте с представителями операторов. Ведомство рассматривает различные варианты корректировки правил, однако окончательных решений пока не принято.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?