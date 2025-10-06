Детям мигрантов разрешили пересдавать тест по русскому языку

Министерство просвещения России объявило о возможности для детей мигрантов повторно пройти тестирование на знание русского языка. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Минпросвещения РФ предоставляет дополнительные возможности
«Для тех, кто не прошел тестирование, есть возможность изучить русский язык. Для того чтобы учиться в школе, необходимо владеть русским языком», — отметил Бугаев.
По словам замминистра, в стране созданы все необходимые условия для изучения русского языка. Дети мигрантов могут не только посещать курсы по русскому языку, но и повторно проходить тестирование для подтверждения уровня владения языком.
С 1 апреля 2025 года в России вступил в силу закон, согласно которому дети иностранных граждан перед зачислением в школу обязаны проходить проверку знаний русского языка. Владение языком необходимо для успешного освоения образовательных программ.
По данным Рособрнадзора, в этом году в школы было подано 23 616 заявок от детей иностранных граждан. До тестирования были допущены только 8 223 ребенка, а пройти его удалось лишь 5 940 детям. Успешно сдали тест по русскому языку всего 2 964 ребенка.
Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы и председатель комиссии по вопросам образования, отметила, что впервые удалось получить объективные данные о зачислении в школы детей иностранных граждан. Это, по её словам, позволило снизить число социальных конфликтов и создать условия для более правильной организации учебного процесса.
