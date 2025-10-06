18+
06.10.2025, 08:00

Детям мигрантов разрешили пересдавать тест по русскому языку

Новости Мира 0 467

Министерство просвещения России объявило о возможности для детей мигрантов повторно пройти тестирование на знание русского языка. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: oka.fm

Минпросвещения РФ предоставляет дополнительные возможности

«Для тех, кто не прошел тестирование, есть возможность изучить русский язык. Для того чтобы учиться в школе, необходимо владеть русским языком», — отметил Бугаев.

Условия обучения и повторное тестирование

По словам замминистра, в стране созданы все необходимые условия для изучения русского языка. Дети мигрантов могут не только посещать курсы по русскому языку, но и повторно проходить тестирование для подтверждения уровня владения языком.

Закон о проверке знаний русского языка

С 1 апреля 2025 года в России вступил в силу закон, согласно которому дети иностранных граждан перед зачислением в школу обязаны проходить проверку знаний русского языка. Владение языком необходимо для успешного освоения образовательных программ.

Статистика тестирования в школах

По данным Рособрнадзора, в этом году в школы было подано 23 616 заявок от детей иностранных граждан. До тестирования были допущены только 8 223 ребенка, а пройти его удалось лишь 5 940 детям. Успешно сдали тест по русскому языку всего 2 964 ребенка.

Результаты и значимость

Ирина Яровая, вице-спикер Госдумы и председатель комиссии по вопросам образования, отметила, что впервые удалось получить объективные данные о зачислении в школы детей иностранных граждан. Это, по её словам, позволило снизить число социальных конфликтов и создать условия для более правильной организации учебного процесса.

