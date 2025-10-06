Почему с возрастом мы начинаем пахнуть иначе: ученые раскрыли секрет

Қазақ тіліне аудару

Человеческий запах меняется на протяжении всей жизни. Если младенцы чаще источают приятный аромат, то у пожилых людей ситуация может быть иной. При этом «старческий запах» не всегда связан с недостаточной гигиеной — его причина глубже и кроется в биохимических процессах организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: svobodnaevropa.bg

Главный виновник — 2-ноненаль

Исследования японских ученых показали, что ключевым фактором является вещество 2-ноненаль. Оно начинает активно вырабатываться в организме в возрасте 45–50 лет. Причина этого — окисление жирных кислот омега-7, что приводит к появлению характерного запаха. Чем старше человек, тем выше концентрация 2-ноненаля в кожном сале. При этом смыть его обычной водой практически невозможно.

Как уменьшить концентрацию вещества

Хотя полностью избавиться от 2-ноненаля сложно, снизить его уровень реально. Дерматологи рекомендуют:

регулярно отшелушивать кожу;

увлажнять тело кремами и лосьонами;

отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, которая лучше «дышит».

Другие причины неприятного запаха

Неприятные ароматы у пожилых людей могут быть связаны и с другими факторами:

недостаток личной гигиены;

снижение частоты купаний из-за боязни поскользнуться или неприятных ощущений от контакта с водой;

особенности рациона питания;

хронические заболевания;

недержание мочи.

Советы по гигиене для пожилых

Эксперты рекомендуют людям старшего возраста:

принимать душ вместо ванны;

использовать теплую воду;

выбирать гель-кремы с нейтральным pH;

тщательно стирать бельё и одежду;

минимизировать чрезмерный домашний декор, который может накапливать запахи.

Эти меры помогут не только снизить «старческий запах», но и сделать бытовую среду более комфортной и приятной для жизни.