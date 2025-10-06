Почему с возрастом мы начинаем пахнуть иначе: ученые раскрыли секрет

Человеческий запах меняется на протяжении всей жизни. Если младенцы чаще источают приятный аромат, то у пожилых людей ситуация может быть иной. При этом «старческий запах» не всегда связан с недостаточной гигиеной — его причина глубже и кроется в биохимических процессах организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Главный виновник — 2-ноненаль
Исследования японских ученых показали, что ключевым фактором является вещество 2-ноненаль. Оно начинает активно вырабатываться в организме в возрасте 45–50 лет. Причина этого — окисление жирных кислот омега-7, что приводит к появлению характерного запаха. Чем старше человек, тем выше концентрация 2-ноненаля в кожном сале. При этом смыть его обычной водой практически невозможно.
Как уменьшить концентрацию вещества
Хотя полностью избавиться от 2-ноненаля сложно, снизить его уровень реально. Дерматологи рекомендуют:
регулярно отшелушивать кожу;
увлажнять тело кремами и лосьонами;
отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, которая лучше «дышит».
Другие причины неприятного запаха
Неприятные ароматы у пожилых людей могут быть связаны и с другими факторами:
недостаток личной гигиены;
снижение частоты купаний из-за боязни поскользнуться или неприятных ощущений от контакта с водой;
особенности рациона питания;
хронические заболевания;
недержание мочи.
Советы по гигиене для пожилых
Эксперты рекомендуют людям старшего возраста:
принимать душ вместо ванны;
использовать теплую воду;
выбирать гель-кремы с нейтральным pH;
тщательно стирать бельё и одежду;
минимизировать чрезмерный домашний декор, который может накапливать запахи.
Эти меры помогут не только снизить «старческий запах», но и сделать бытовую среду более комфортной и приятной для жизни.
