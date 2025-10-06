Мужчина расстрелял прохожих из собственной квартиры, пострадали 16 человек

Қазақ тіліне аудару

В Сиднее полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу по прохожим и местным зданиям из своей квартиры. В результате инцидента пострадали 16 человек, а также был нанесен ущерб бизнесу и автомобилям в районе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Alexander Bogatyrev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Масштаб стрельбы

По данным The Guardian, подозреваемый произвел около 50 выстрелов по людям, зданиям и транспортным средствам. Точные цифры остаются неизвестными — некоторые источники указывают, что выстрелов могло быть от 50 до 100.

Стрельба началась вечером, когда мужчина открыл огонь по прохожим и водителям.

Среди целей были отмечены полицейские машины.

Район был моментально заблокирован, улицы перекрыты для безопасности местных жителей.

Свидетельства очевидцев

Айшегуль, владелица кебаб-хауса, расположенного рядом с квартирой стрелка, рассказала о пережитом:

«Сначала прозвучало два выстрела, я не поняла, что это было. Потом это превратилось в непрерывное „бах-бах-бах“. Почувствовала запах пороха внутри ресторана».

Посетители ресторана продолжили оставаться на месте до прибытия полиции, которая посоветовала всем укрыться.

Пострадавшие и помощь

Госпитализированы: 6 человек, один из которых в тяжелом состоянии.

Помощь на месте: 2 мужчины получили травмы от осколков стекла; еще 8 человек получили медицинскую помощь в связи с легкими травмами и шоком.

Причины ранений: некоторые пострадали от осколков стекла, другие — от психологического шока.

Всего помощь была оказана 16 пострадавшим.

Действия полиции

Полиция Нового Южного Уэльса сообщила:

Мужчина задержан, у него изъято огнестрельное оружие.

Подозреваемый с огнестрельным ранением доставлен в больницу Кентербери.

Дороги в районе происшествия остаются перекрытыми, движение транспорта ограничено.

Полиция уточнила, что при задержании мужчина оказал сопротивление, подвергая стражей порядка шквальному обстрелу.

Ущерб местному бизнесу

По словам Айшегуль, стрельба нанесла ущерб зданию кебаб-хауса и соседним помещениям. Ресторан пришлось временно закрыть, пока проводились меры безопасности.