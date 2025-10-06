Мужчина расстрелял прохожих из собственной квартиры, пострадали 16 человек

В Сиднее полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу по прохожим и местным зданиям из своей квартиры. В результате инцидента пострадали 16 человек, а также был нанесен ущерб бизнесу и автомобилям в районе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По данным The Guardian, подозреваемый произвел около 50 выстрелов по людям, зданиям и транспортным средствам. Точные цифры остаются неизвестными — некоторые источники указывают, что выстрелов могло быть от 50 до 100.
Стрельба началась вечером, когда мужчина открыл огонь по прохожим и водителям.
Среди целей были отмечены полицейские машины.
Район был моментально заблокирован, улицы перекрыты для безопасности местных жителей.
Айшегуль, владелица кебаб-хауса, расположенного рядом с квартирой стрелка, рассказала о пережитом:
«Сначала прозвучало два выстрела, я не поняла, что это было. Потом это превратилось в непрерывное „бах-бах-бах“. Почувствовала запах пороха внутри ресторана».
Посетители ресторана продолжили оставаться на месте до прибытия полиции, которая посоветовала всем укрыться.
Госпитализированы: 6 человек, один из которых в тяжелом состоянии.
Помощь на месте: 2 мужчины получили травмы от осколков стекла; еще 8 человек получили медицинскую помощь в связи с легкими травмами и шоком.
Причины ранений: некоторые пострадали от осколков стекла, другие — от психологического шока.
Всего помощь была оказана 16 пострадавшим.
Полиция Нового Южного Уэльса сообщила:
Мужчина задержан, у него изъято огнестрельное оружие.
Подозреваемый с огнестрельным ранением доставлен в больницу Кентербери.
Дороги в районе происшествия остаются перекрытыми, движение транспорта ограничено.
Полиция уточнила, что при задержании мужчина оказал сопротивление, подвергая стражей порядка шквальному обстрелу.
По словам Айшегуль, стрельба нанесла ущерб зданию кебаб-хауса и соседним помещениям. Ресторан пришлось временно закрыть, пока проводились меры безопасности.
