Стало известно, сколько семей откажутся от поездок из-за новых правил выезда

Фото: 7days.ru

Новые правила выезда могут отпугнуть до миллиона семей

С 20 января 2026 года для поездок в Абхазию и Белоруссию детям потребуется заграничный паспорт. Эксперты прогнозируют, что это нововведение заставит значительное число семей отказаться от поездок.

Финансист и эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев, представляющий «Гарда Капитал», в интервью «Газете.Ru» оценил потенциальные последствия: до 1 миллиона семей в течение года могут отказаться от путешествий в эти страны.

Кого затронут изменения

По словам Селезнева, речь идет преимущественно о туристах, которые не выезжают за пределы бывшего СНГ.

Абхазия чаще рассматривается как дополнительное направление к поездке в Сочи.

Белоруссия популярна как санаторное направление.

Эти поездки обычно не планируются как отдельные туристические туры, поэтому вопрос стоимости поездки в целом не является решающим фактором.

Госпошлина не пугает, а формальности — да

Размер госпошлины за оформление паспорта для ребенка:

1 тыс. рублей — для обычного 5-летнего паспорта

до 3 тыс. рублей — для биометрического

Селезнев отмечает, что сама сумма не играет ключевой роли. Главная преграда — дополнительные формальности:

необходимость держать несколько паспортов

оформление документов для краткой поездки

незнакомые бюрократические процедуры

Многие семьи решат не оформлять документы ради короткой экскурсии или автопутешествия, предпочтя выбрать другие направления.