Стало известно, сколько семей откажутся от поездок из-за новых правил выезда

С 20 января 2026 года для поездок в Абхазию и Белоруссию детям потребуется заграничный паспорт. Эксперты прогнозируют, что это нововведение заставит значительное число семей отказаться от поездок.
Финансист и эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев, представляющий «Гарда Капитал», в интервью «Газете.Ru» оценил потенциальные последствия: до 1 миллиона семей в течение года могут отказаться от путешествий в эти страны.
По словам Селезнева, речь идет преимущественно о туристах, которые не выезжают за пределы бывшего СНГ.
Абхазия чаще рассматривается как дополнительное направление к поездке в Сочи.
Белоруссия популярна как санаторное направление.
Эти поездки обычно не планируются как отдельные туристические туры, поэтому вопрос стоимости поездки в целом не является решающим фактором.
Размер госпошлины за оформление паспорта для ребенка:
1 тыс. рублей — для обычного 5-летнего паспорта
до 3 тыс. рублей — для биометрического
Селезнев отмечает, что сама сумма не играет ключевой роли. Главная преграда — дополнительные формальности:
необходимость держать несколько паспортов
оформление документов для краткой поездки
незнакомые бюрократические процедуры
Многие семьи решат не оформлять документы ради короткой экскурсии или автопутешествия, предпочтя выбрать другие направления.
