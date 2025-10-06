18+
06.10.2025, 11:27

Стало известно, сколько семей откажутся от поездок из-за новых правил выезда

Новости Мира
Фото: 7days.ru
Фото: 7days.ru

Новые правила выезда могут отпугнуть до миллиона семей

С 20 января 2026 года для поездок в Абхазию и Белоруссию детям потребуется заграничный паспорт. Эксперты прогнозируют, что это нововведение заставит значительное число семей отказаться от поездок.

Финансист и эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев, представляющий «Гарда Капитал», в интервью «Газете.Ru» оценил потенциальные последствия: до 1 миллиона семей в течение года могут отказаться от путешествий в эти страны.

Кого затронут изменения

По словам Селезнева, речь идет преимущественно о туристах, которые не выезжают за пределы бывшего СНГ.

  • Абхазия чаще рассматривается как дополнительное направление к поездке в Сочи.

  • Белоруссия популярна как санаторное направление.

Эти поездки обычно не планируются как отдельные туристические туры, поэтому вопрос стоимости поездки в целом не является решающим фактором.

Госпошлина не пугает, а формальности — да

Размер госпошлины за оформление паспорта для ребенка:

  • 1 тыс. рублей — для обычного 5-летнего паспорта

  • до 3 тыс. рублей — для биометрического

Селезнев отмечает, что сама сумма не играет ключевой роли. Главная преграда — дополнительные формальности:

  • необходимость держать несколько паспортов

  • оформление документов для краткой поездки

  • незнакомые бюрократические процедуры

Многие семьи решат не оформлять документы ради короткой экскурсии или автопутешествия, предпочтя выбрать другие направления.

Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?