06.10.2025, 13:08

Врач назвал три полезные замены сахару в кофе

Новости Мира 0 599

Отказ от сахара не обязательно делает кофе безвкусным. По словам гастроэнтеролога Саураба Сетхи, заменить его можно натуральными ингредиентами, которые не только сохраняют приятный вкус напитка, но и приносят пользу организму. В беседе с изданием Daily Mirror специалист рассказал, какие продукты стоит добавить в кофе, чтобы взбодриться и поддержать нормальный уровень глюкозы в крови, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: in.pinterest.com
Фото: in.pinterest.com

Корица: природный антиоксидант и регулятор сахара

Одной из лучших альтернатив сахару врач назвал корицу. Она богата антиоксидантами — веществами, защищающими клетки от повреждений и замедляющими процессы старения. Кроме того, корица помогает стабилизировать уровень сахара в крови и снижает риск его резких скачков после приема пищи.

Добавление небольшого количества этой специи делает вкус кофе насыщенным и ароматным, а также способствует поддержанию энергетического баланса без вреда для обмена веществ.

Кокосовое масло и МСТ: источник быстрой энергии

Еще одной полезной заменой сахару Сетхи назвал масло МСТ (среднецепочечные триглицериды). Эти жиры быстро усваиваются, попадая в печень, где превращаются в кетоны — особые соединения, которые служат топливом для организма и мозга.

По словам врача, МСТ можно использовать в виде концентрированной добавки или заменить его обычным кокосовым маслом, которое также содержит подобные жиры. Добавление чайной ложки масла делает кофе более питательным и помогает дольше сохранять чувство бодрости.

Темный шоколад: польза для сосудов и мозга

Третьим полезным ингредиентом эксперт назвал тертый темный шоколад. Он содержит флавоноиды — органические соединения с выраженными антиоксидантными свойствами. Эти вещества снижают уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), укрепляют сосуды и положительно влияют на работу мозга.

Кроме того, темный шоколад помогает поддерживать стабильный уровень сахара и придает напитку приятный насыщенный вкус с легкой горчинкой.

Здоровая альтернатива сладкому кофе

Сетхи подчеркнул, что регулярное употребление кофе с корицей, кокосовым маслом или тертым шоколадом может стать здоровой альтернативой напиткам с сахаром и сиропами. Эти добавки не только улучшают вкус, но и способствуют поддержанию хорошего самочувствия и стабильной энергии в течение дня.

