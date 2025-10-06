18+
06.10.2025, 14:16

Виктория Боня уложила волосы с помощью Coca-Cola — эффект поразил фанатов

Новости Мира

Телеведущая и блогер Виктория Боня вновь удивила поклонников оригинальным подходом к красоте. На этот раз звезда рассказала о необычном способе фиксации волос, для которого использовала вовсе не профессиональные средства, а обычную Coca-Cola, сообщает Lada.kz со ссылкой на WomanHit.ru.

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Эффектный выход в Дубае

Звезда прибыла в Дубай на торжественное открытие ресторана. Для светского мероприятия Виктория выбрала утонченный черный наряд с открытой спиной, который подчеркнул ее фигуру. Образ дополнили массивное ожерелье и выразительный макияж.

Однако главным акцентом стали не украшения и не платье, а идеальная укладка телеведущей, вызвавшая активные обсуждения в сети.

Газировка вместо лака для волос

Как призналась сама Боня, секрет ее гладкой и стойкой прически оказался прост — она использовала Coca-Cola. Во время подготовки к выходу телеведущая периодически окунала расческу в газировку и прочесывала волосы.

По словам Виктории, напиток способен действовать не хуже профессионального лака, придавая волосам блеск и легкую фиксацию.

«Когда парикмахер не явился по назначению… Кто в детстве делал сахар с водой вместо лака для волос?» — с иронией подписала публикацию звезда.

Реакция подписчиков

Необычный способ вызвал бурю комментариев. Часть подписчиков призналась, что впечатлена результатом и намерена попробовать лайфхак самостоятельно. Другие же отметили, что идея кажется странной, ведь использовать сладкую газировку для волос — решение рискованное.

Тем не менее, Боня подчеркнула, что подобный способ ей знаком с детства — раньше она пользовалась домашним «лаком» из сахара и воды.

Эксперименты со стилем как часть имиджа

Виктория Боня давно известна своей любовью к экспериментам с внешностью. Необычные решения в макияже, укладке и одежде стали частью ее узнаваемого образа.

Использование Coca-Cola в качестве бьюти-средства стало очередным подтверждением того, что звезда умеет находить креативные решения даже в бытовых ситуациях.

