Понедельники официально признали вредными для здоровья

Исследователи пришли к выводу, что первый день рабочей недели негативно влияет на организм человека, вызывая стресс, тревожность и даже повышая риск сердечных заболеваний, сообщает Lada.kz со ссылкой на Scientific American .

Фото: istockphoto.com/NickyLloyd

Повышенная тревожность и стресс в начале недели

По данным учёных, понедельники сопровождаются заметным ростом тревожности и стресса по сравнению с другими днями недели. Более того, статистика показывает тревожную тенденцию — именно в этот день чаще фиксируются суицидальные мысли и сердечно-сосудистые инциденты.

«Вероятность внезапной смерти от подтверждённых сердечных приступов и других болезней сердца в понедельник увеличивается примерно на 19% у мужчин и женщин всех возрастов», — отмечается в исследовании.

Эффект, сохраняющийся даже после выхода на пенсию

Учёные подчеркивают, что реакция организма на стресс по понедельникам не ограничивается лишь работающими людьми. Исследования показывают: даже пожилые люди, которые уже не ходят на работу, продолжают испытывать тревожность в начале недели.

Такой феномен указывает на то, что «понедельничный стресс» может быть глубоко укоренённой привычкой организма, формирующейся десятилетиями.

«Для некоторых стресс по понедельникам — это бремя на всю жизнь», — пишут авторы публикации.

Гормоны стресса реагируют сильнее именно в понедельник

В исследовании приняли участие более 10 тысяч жителей Англии старше 50 лет. Результаты показали, что уровень кортизола — гормона стресса — в понедельник значительно выше, чем в другие дни недели.

Это означает, что даже умеренная тревожность в начале недели сильнее влияет на биохимические процессы организма, чем в остальные дни.

Почему понедельник вызывает такую реакцию

Учёные выдвигают две основные гипотезы:

Переход от отдыха к рабочему режиму.

Контраст между свободными выходными и структурированной рабочей неделей вызывает внутренний дискомфорт. Неопределённость и ожидания.

Понедельник связан с множеством неизвестных — новыми задачами, дедлайнами и социальными контактами. Ожидание и неопределённость, как установлено ранее, усиливают тревожность.

Повторяющийся стресс в начале недели может со временем закрепиться и привести к хроническим нарушениям в работе стрессовой системы организма, что увеличивает риск заболеваний.

Когда тревожность становится автоматической реакцией

Некоторые люди настолько часто переживают стресс по понедельникам, что их организм вырабатывает «автоматическую» реакцию тревоги. Даже после смены работы или ухода на пенсию этот эффект сохраняется, поскольку закрепляется на уровне нейронных связей и физиологических привычек.

«Понедельничная хандра» — это не просто плохое настроение, а потенциально опасное состояние, влияющее на физическое и психическое здоровье», — отмечают исследователи.

Как снизить вред понедельников

Эксперты подчеркивают: несмотря на устойчивость феномена, мозг человека способен адаптироваться. Регулярные практики саморегуляции и осознанности помогают восстановить эмоциональный баланс.

Среди эффективных способов:

Медитация и дыхательные практики — снижают уровень кортизола и успокаивают нервную систему.

Физическая активность — помогает организму лучше справляться со стрессом.

Гигиена сна — полноценный отдых уменьшает восприимчивость к стрессовым факторам.

Планирование недели — заранее составленные задачи делают понедельник предсказуемым и менее тревожным.

Вывод

Учёные пришли к выводу, что понедельники оказывают долговременное влияние на здоровье и психику человека. Однако, благодаря регулярным практикам управления стрессом, негативные последствия можно уменьшить — превратив начало недели из источника тревоги в возможность для обновления и восстановления внутреннего баланса.