Болезнь Альцгеймера можно выявить задолго до симптомов — найден новый маркер

Исследователи из Международного университета Флориды (FIU) сделали важный шаг в понимании механизмов развития болезни Альцгеймера. Они обнаружили, что повышение уровня белка 18 кДа (TSPO) в мозге может служить ранним биомаркером нейродегенеративного процесса. Работа опубликована в научном журнале Acta Neuropathologica (Acta Neuro), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos

TSPO — индикатор воспаления в мозге

Ранее транслокаторный белок 18 кДа (TSPO) уже связывали с воспалительными процессами в нервной ткани у пациентов с болезнью Альцгеймера. Новое исследование показало, что его уровень повышается значительно раньше появления первых симптомов.

Эксперименты на мышах с генетической предрасположенностью к болезни продемонстрировали рост концентрации TSPO уже в шестинедельном возрасте — что соответствует приблизительно 18–20 годам у человека. Это указывает на то, что патологические процессы в мозге могут начинаться задолго до клинических проявлений заболевания.

Где в мозге наблюдается наибольшая активность белка

Особенно высокое содержание TSPO исследователи зафиксировали в субикулуме — участке мозга, отвечающем за процессы памяти и пространственную ориентацию. Похожие изменения наблюдались и у девяти колумбийцев, носителей редкой генетической мутации, которая приводит к раннему развитию болезни Альцгеймера — уже в возрасте 30–40 лет.

По словам нейробиолога Томаса Гиларте из FIU, эти данные подтверждают, что нейровоспаление является одним из самых ранних событий в патогенезе болезни Альцгеймера, а TSPO может стать важным инструментом для ее раннего выявления.

«Если мы сможем использовать TSPO как биомаркер, это позволит диагностировать болезнь за несколько лет до появления симптомов, что потенциально отсрочит развитие недуга на 5–6 лет», — пояснил ученый.

Женщины подвержены заболеванию чаще

Исследование также выявило различия между полами: уровень TSPO оказался выше у самок мышей. Это открытие может частично объяснить, почему женщины чаще страдают болезнью Альцгеймера. Повышение белка совпадало с активным накоплением бета-амилоидных бляшек — основного патологического признака заболевания.

Роль микроглии и воспалительной реакции

Как установили ученые, рост активности TSPO в мозге тесно связан с деятельностью микроглии — иммунных клеток центральной нервной системы. При контакте с амилоидными бляшками микроглия начинает усиленно вырабатывать TSPO, что вызывает воспалительный ответ.

Этот процесс, по мнению исследователей, может играть двойственную роль: с одной стороны, он помогает организму бороться с патологией, а с другой — усиливает воспаление и тем самым ускоряет разрушение нейронов.

Перспективы дальнейших исследований

Хотя работа касалась в основном редких наследственных форм болезни Альцгеймера, ученые планируют расширить исследования, чтобы выяснить, как TSPO влияет на развитие более распространенных, спорадических случаев заболевания.

Открытие нового раннего биомаркера, считают специалисты, может стать основой для создания методов диагностики, позволяющих выявлять болезнь задолго до появления когнитивных нарушений и своевременно начинать терапию.