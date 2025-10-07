После 45 лет: почему мужчины меняют жен и разводятся

История о расставании известного шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева вновь вызвала обсуждение феномена «кризиса среднего возраста». Ивлев, которому сейчас 51 год, разводится со своей второй супругой Валерией Куденковой — моделью и журналистом, младше его на 19 лет. Их брак длился всего четыре года. У шефа осталось двое детей от первого брака и дочь — от второго, сообщает Lada.kz со ссылкой на "АиФ".
Психологи отмечают, что подобные ситуации нередко повторяются среди мужчин среднего возраста, независимо от их социального статуса или популярности.
Доктор психологических наук, семейный психолог Илья Слободчиков поясняет: вторая половина жизни нередко становится периодом переосмысления ценностей и жизненных ориентиров.
«Второе пятидесятилетие меняет мировосприятие, образ мыслей и представления о многих вещах, — отмечает эксперт. — Гормональные изменения, происходящие у мужчин и женщин, безусловно, влияют на эмоциональную сферу и семейные отношения. Однако не всегда они становятся причиной разрыва».
По словам специалиста, многие мужчины в возрасте 45–55 лет начинают острее ощущать время и искать «вторую молодость» — через новые отношения, перемены в карьере или увлечениях. Но такие импульсивные решения не всегда приводят к долгосрочному счастью.
Слободчиков подчеркивает, что кризис среднего возраста нельзя объяснить только физиологией. Да, гормональные перестройки (в том числе мужской климакс) влияют на эмоциональное состояние, но куда важнее психологические и культурные факторы.
«Мужчины по-разному проходят этот этап — кто-то уходит в работу, кто-то в спорт, а кто-то ищет новые романтические отношения. Всё зависит от личных особенностей, воспитания и привычной модели поведения в обществе», — поясняет психолог.
По мнению эксперта, важно смотреть глубже — не на факт измены или влюблённости, а на корни проблемы.
«Нужно понять, почему человек изначально вступил в этот союз. Иногда мотивы брака оказываются поверхностными: страсть, желание самоутверждения, стремление к новизне. Но когда эмоции проходят, обнажается реальность, и тогда приходит разочарование», — говорит Слободчиков.
Причиной развода может стать не только физиология или «кризис возраста», но и отсутствие внутренней зрелости, эмоциональной связи или взаимного уважения в паре.
Современная психология считает, что возраст 45–59 лет — это не старость, а зрелость, и именно в этот период многие мужчины делают ключевые выборы, определяющие их дальнейшую жизнь. Однако если внутренние ориентиры неустойчивы, то новые отношения становятся не началом, а продолжением старых ошибок.
Комментарии0 комментарий(ев)