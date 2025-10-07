После 45 лет: почему мужчины меняют жен и разводятся

Қазақ тіліне аудару

История о расставании известного шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева вновь вызвала обсуждение феномена «кризиса среднего возраста». Ивлев, которому сейчас 51 год, разводится со своей второй супругой Валерией Куденковой — моделью и журналистом, младше его на 19 лет. Их брак длился всего четыре года. У шефа осталось двое детей от первого брака и дочь — от второго, сообщает Lada.kz со ссылкой на " АиФ ".

Психологи отмечают, что подобные ситуации нередко повторяются среди мужчин среднего возраста, независимо от их социального статуса или популярности.

Переломный возраст и новое восприятие жизни

Доктор психологических наук, семейный психолог Илья Слободчиков поясняет: вторая половина жизни нередко становится периодом переосмысления ценностей и жизненных ориентиров.

«Второе пятидесятилетие меняет мировосприятие, образ мыслей и представления о многих вещах, — отмечает эксперт. — Гормональные изменения, происходящие у мужчин и женщин, безусловно, влияют на эмоциональную сферу и семейные отношения. Однако не всегда они становятся причиной разрыва».

По словам специалиста, многие мужчины в возрасте 45–55 лет начинают острее ощущать время и искать «вторую молодость» — через новые отношения, перемены в карьере или увлечениях. Но такие импульсивные решения не всегда приводят к долгосрочному счастью.

Кризис среднего возраста: гормоны или характер?

Слободчиков подчеркивает, что кризис среднего возраста нельзя объяснить только физиологией. Да, гормональные перестройки (в том числе мужской климакс) влияют на эмоциональное состояние, но куда важнее психологические и культурные факторы.

«Мужчины по-разному проходят этот этап — кто-то уходит в работу, кто-то в спорт, а кто-то ищет новые романтические отношения. Всё зависит от личных особенностей, воспитания и привычной модели поведения в обществе», — поясняет психолог.

Что стоит за решением о разводе

По мнению эксперта, важно смотреть глубже — не на факт измены или влюблённости, а на корни проблемы.

«Нужно понять, почему человек изначально вступил в этот союз. Иногда мотивы брака оказываются поверхностными: страсть, желание самоутверждения, стремление к новизне. Но когда эмоции проходят, обнажается реальность, и тогда приходит разочарование», — говорит Слободчиков.

Причиной развода может стать не только физиология или «кризис возраста», но и отсутствие внутренней зрелости, эмоциональной связи или взаимного уважения в паре.

Итог: зрелость — не гарантия устойчивости

Современная психология считает, что возраст 45–59 лет — это не старость, а зрелость, и именно в этот период многие мужчины делают ключевые выборы, определяющие их дальнейшую жизнь. Однако если внутренние ориентиры неустойчивы, то новые отношения становятся не началом, а продолжением старых ошибок.