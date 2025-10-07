Назван самый умный человек планеты

Қазақ тіліне аудару

Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Теренс Тао стал обладателем самого высокого IQ в мире, сообщает Tengri Life . Ученому 50 лет, а его показатель интеллекта поражает — 230 баллов, передает Lada.kz.

Кадр: Youtube

Рекордные показатели IQ

По данным портала Sciencefocus, IQ Тао входит в число самых высоких, когда-либо зафиксированных. Ранее рекорды составляли от 200 до 250 баллов. Благодаря этим результатам ученого прозвали «Моцартом математики».

Гениальное детство и образование

9 лет — начал изучать математический анализ на уровне университета.

16 лет — поступил в аспирантуру Принстонского университета.

20 лет — получил докторскую степень в Принстоне.

24 года — стал профессором.

Уже в 10 лет Тао участвовал в Международной математической олимпиаде (IMO), где завоевал бронзовую медаль, став самым молодым участником в истории этого конкурса — рекорд до сих пор не побит.

Научные достижения и признание

Теренс Тао — автор 18 книг и более 300 научных работ. Совместно с математиком Беном Грином он доказал теорему о существовании сколь угодно длинных арифметических прогрессий из простых чисел, что стало настоящим прорывом в теории чисел.

Ученый получил множество престижных наград, включая медаль Филдса, которая вручается один раз в четыре года.

Искусственный интеллект как помощник

В 2025 году Тао публично признался, что ChatGPT помог ему с математической задачей, сэкономив часы работы благодаря генерации кода на Python. Это редкий пример, когда искусственный интеллект помог ученому такого уровня.

Что такое тест IQ

IQ (Intelligence Quotient) — стандартизированный тест, оценивающий когнитивные способности:

Логику

Память

Решение проблем

Пространственное мышление

Средний балл равен 100, а показатель выше 130 считается высоким интеллектом. Тест не измеряет креативность и эмоциональный интеллект и сравнивает результаты только с людьми того же возраста.