07.10.2025, 06:21

Назван самый умный человек планеты

Новости Мира

Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Теренс Тао стал обладателем самого высокого IQ в мире, сообщает Tengri Life. Ученому 50 лет, а его показатель интеллекта поражает — 230 баллов, передает Lada.kz. 

Кадр: Youtube
Кадр: Youtube

Рекордные показатели IQ

По данным портала Sciencefocus, IQ Тао входит в число самых высоких, когда-либо зафиксированных. Ранее рекорды составляли от 200 до 250 баллов. Благодаря этим результатам ученого прозвали «Моцартом математики».

Гениальное детство и образование

  • 9 лет — начал изучать математический анализ на уровне университета.

  • 16 лет — поступил в аспирантуру Принстонского университета.

  • 20 лет — получил докторскую степень в Принстоне.

  • 24 года — стал профессором.

Уже в 10 лет Тао участвовал в Международной математической олимпиаде (IMO), где завоевал бронзовую медаль, став самым молодым участником в истории этого конкурса — рекорд до сих пор не побит.

Научные достижения и признание

Теренс Тао — автор 18 книг и более 300 научных работ. Совместно с математиком Беном Грином он доказал теорему о существовании сколь угодно длинных арифметических прогрессий из простых чисел, что стало настоящим прорывом в теории чисел.

Ученый получил множество престижных наград, включая медаль Филдса, которая вручается один раз в четыре года.

Искусственный интеллект как помощник

В 2025 году Тао публично признался, что ChatGPT помог ему с математической задачей, сэкономив часы работы благодаря генерации кода на Python. Это редкий пример, когда искусственный интеллект помог ученому такого уровня.

Что такое тест IQ

IQ (Intelligence Quotient) — стандартизированный тест, оценивающий когнитивные способности:

  • Логику

  • Память

  • Решение проблем

  • Пространственное мышление

Средний балл равен 100, а показатель выше 130 считается высоким интеллектом. Тест не измеряет креативность и эмоциональный интеллект и сравнивает результаты только с людьми того же возраста.

