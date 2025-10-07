Следующая эра человечества: как назовут детей, рожденных после 2039 года

Қазақ тіліне аудару

Директор Центра социологии высшего образования НИУ ВШЭ Иван Груздев рассказал, какое название может получить следующее поколение людей, рожденных после 2039 года. По его словам, это поколение, вероятнее всего, будет называться "гамма" , продолжая традицию присваивания греческих букв новым поколениям, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: 5-tv.ru

Современные поколения: от "альфы" к "бете"

Эксперт напомнил, что на данный момент современными поколениями считаются:

Поколение "альфа" – дети, рожденные примерно с 2010 по 2024 годы. Эти люди растут в эпоху активного развития технологий: умных устройств, социальных сетей и стриминговых платформ.

Поколение "бета" – дети, появившиеся на свет с 2025 по 2039 год. Для них характерна еще более технологичная среда: автоматизация и искусственный интеллект постепенно становятся частью повседневной жизни.

Что ожидает поколение "бета"

По мнению исследователей, представители поколения "бета" могут стать первым поколением, которое:

Постоянно использует беспилотные автомобили ;

Применяет устройства дополненной реальности в повседневной жизни;

Живет в среде, где технологии интегрированы практически во все сферы деятельности.

Прогноз на будущее: появление "гамма"

Груздев отметил, что после 2039 года появится следующее поколение, и, следуя логике присвоения букв греческого алфавита, оно может получить название "гамма". Подробности об особенностях этого поколения пока остаются прогнозными, но специалисты ожидают, что их жизнь будет еще более тесно связана с высокими технологиями и искусственным интеллектом.