Иранские женщины получили право выбора

В Иране отменили обязательное ношение хиджаба. Теперь каждая женщина может сама решать, носить ли головной убор, и этот выбор не будет считаться нарушением закона. На улицах и в общественных местах страны уже заметно больше женщин в свободной одежде, что стало символом новой свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на dzen.ru.

Photo: Morteza Nikoubazl / NurPhoto via Getty Images

Закон о целомудрии утратил силу

Член Совета по целесообразности принимаемых решений Ирана Мохаммадризо Бахонер сообщил, что прежний закон о хиджабе больше не имеет юридической силы. Полицию уведомили о том, что к женщинам без хиджаба не следует применять штрафы, аресты или другие меры воздействия. Кроме того, граждане могут сообщать о нарушениях прав женщин через специальный телефон доверия.

Протесты и долгий путь к свободе

Решение об отмене обязательного хиджаба стало итогом многолетнего сопротивления и борьбы женщин за свои права. Особенно массовые протесты развернулись после гибели 22-летней Махсы Амини в 2022 году. Девушку задержала «полиция нравов» за неправильное ношение хиджаба, что вызвало волну акций протеста. Женщины по всей стране снимали головные уборы, стригли волосы и скандировали лозунг: «Женщина, жизнь, свобода».

Прежние попытки контроля

Ранее иранский режим планировал открыть специальные клиники для «исправления» женщин, которые отказывались носить хиджаб в общественных местах. Эти меры стали дополнительным стимулом для массового недовольства, что в конечном итоге привело к изменению закона.