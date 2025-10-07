Опасность привычки пить чай на голодный желудок

Қазақ тіліне аудару

Привычка начинать день с чашки чая на пустой желудок может негативно сказаться на здоровье, предупреждает врач-гастроэнтеролог Наталья Васильева из «СМ-Клиника». В интервью «Газете.Ru» специалист рассказала о возможных последствиях такого режима употребления напитка, сообщает Lada.kz.

Фото: gunes.com

Как чай влияет на желудок

Черный и зеленый чай содержат кофеин и дубильные вещества — танины. Это сочетание повышает бодрость и концентрацию, но одновременно стимулирует выработку желудочного сока. Если напиток пить натощак, это может привести к:

изжоге;

тошноте;

болям в желудке;

обострению гастрита и язвенной болезни.

По словам Васильевой, чтобы избежать подобных проблем, чай лучше употреблять после еды или как небольшой перекус вместе с фруктами, сухофруктами или другими легкими продуктами.

Роль чая в обезвоживании организма

Врач также отметила, что чай обладает легким мочегонным действием. Утром, когда организм испытывает дефицит жидкости после сна, употребление напитка на голодный желудок может усилить обезвоживание. Поэтому перед чаем рекомендуется выпивать стакан воды.

Исключения: травяные и фруктовые чаи

Что касается травяных и фруктовых чаев, их пить натощак допустимо. Однако специалисты советуют заваривать такие напитки в слабых концентрациях, чтобы не раздражать слизистую желудка.