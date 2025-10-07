18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
545.67
636.41
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.10.2025, 09:20

Опасность привычки пить чай на голодный желудок

Новости Мира 0 367

Привычка начинать день с чашки чая на пустой желудок может негативно сказаться на здоровье, предупреждает врач-гастроэнтеролог Наталья Васильева из «СМ-Клиника». В интервью «Газете.Ru» специалист рассказала о возможных последствиях такого режима употребления напитка, сообщает Lada.kz. 

Фото: gunes.com
Фото: gunes.com

Как чай влияет на желудок

Черный и зеленый чай содержат кофеин и дубильные вещества — танины. Это сочетание повышает бодрость и концентрацию, но одновременно стимулирует выработку желудочного сока. Если напиток пить натощак, это может привести к:

  • изжоге;

  • тошноте;

  • болям в желудке;

  • обострению гастрита и язвенной болезни.

По словам Васильевой, чтобы избежать подобных проблем, чай лучше употреблять после еды или как небольшой перекус вместе с фруктами, сухофруктами или другими легкими продуктами.

Роль чая в обезвоживании организма

Врач также отметила, что чай обладает легким мочегонным действием. Утром, когда организм испытывает дефицит жидкости после сна, употребление напитка на голодный желудок может усилить обезвоживание. Поэтому перед чаем рекомендуется выпивать стакан воды.

Исключения: травяные и фруктовые чаи

Что касается травяных и фруктовых чаев, их пить натощак допустимо. Однако специалисты советуют заваривать такие напитки в слабых концентрациях, чтобы не раздражать слизистую желудка.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?