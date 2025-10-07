18+
Температура воды в Каспийском море
07.10.2025, 10:26

Кто достоин звания настоящего друга?

Вопрос о том, кого можно считать настоящим другом, остаётся актуальным во все времена. Более 1000 лет назад персидский философ и ученый Омар Хайям уже пытался раскрыть эту непростую тему. Сегодня его мудрые изречения по-прежнему находят отклик в сердцах людей по всему миру, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Наследие Омара Хайяма

При жизни Хайям прославился как ученый, внесший вклад в математику, астрономию и философию. Однако сегодня его помнят прежде всего благодаря глубоким рубаи и прозаическим высказываниям, наполненным жизненной мудростью. В числе тем, к которым философ обращался, были вопросы добра и зла, жизни и смерти, человеческих ценностей и характера.

Суровая правда о дружбе

Хайям давал конкретные советы о дружбе, которые актуальны и сейчас. Он писал:

«Настоящий друг — это человек, который выскажет тебе в глаза все, что о тебе думает, а всем скажет, что ты — замечательный человек».

Эти слова объясняют суть настоящей дружбы: друг готов сказать правду в лицо, но никогда не будет ставить вас в неловкое положение перед другими.

Искусство поддержки и честности

Настоящий товарищ умеет сочетать несколько качеств:

  • уместную критику, которая помогает расти;

  • искреннее желание поддержать в трудную минуту;

  • умение ободрить и защитить репутацию перед другими.

Такой друг остаётся рядом в любых жизненных обстоятельствах и не боится озвучить правду, если она действительно принесёт пользу.

Вечная актуальность слов Хайяма

Мудрость Омара Хайяма о дружбе пережила столетия. Его советы напоминают о том, что настоящая дружба строится на честности, уважении и взаимной поддержке — качествах, которые ценны всегда, независимо от эпохи.

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Служил в советское время на границе в горах Тянь-Шаня! Вот там были настоящие друзья! До сих пор поддерживаю связь
07.10.2025, 06:06
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

