07.10.2025, 11:37

«АвтоВАЗ» заехал в тупик: массовые увольнения, падение зарплат и отзывы об автомобилях

Новости Мира 0 732

Крупнейший российский автопроизводитель сталкивается с непрекращающимся кризисом. Несмотря на многомиллиардные вливания из госбюджета, компания не может выбраться из зоны турбулентности, которая все больше напоминает глухой тупик, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: minprom.samregion.ru
Фото: minprom.samregion.ru

Массовые увольнения и сокращение зарплат

Летом «АвтоВАЗ» перестал скрывать масштаб проблем на заводах. Сотрудников начали массово увольнять, а оставшимся сократили зарплаты с 120 тысяч рублей до 45 тысяч рублей. Чтобы снизить расходы, топ-менеджмент заставил персонал в письменном виде отказаться от премий и сверхурочных выплат.

В результате сокращений многие заводы перешли на четырехдневную рабочую неделю. Бывшие сотрудники утверждают, что основная причина кризиса кроется в непонятной внутренней политике компании.

Проблемы с продажами и производством

Автоэксперты отмечают, что спрос на модель E-Largus оказался крайне низким, а накопленные запасы не удается реализовать. Производство сократили вдвое, а месячный план уменьшился с 6 тысяч до 3 тысяч автомобилей.

Проблемы «АвтоВАЗа» не ограничиваются одной моделью: компания сталкивается с трудностями уже как минимум год.

Скандальные новинки: Niva Sport и Lada Vesta

Одним из тяжелых ударов по репутации стала серия Niva Sport. Модель поступила в серийное производство сырой и недоработанной, с большим количеством дефектов. Несмотря на критику, руководство не проводит отзывной кампании, ограничившись приостановкой отгрузок дилерам.

Второе поколение Lada Vesta также столкнулось с серьезными проблемами. У этой модели часто заклинивает руль, что уже привело к травмам. Один из инцидентов закончился серьезным повреждением позвоночника. Национальный автомобильный союз требует масштабной отзывной кампании и проверки деятельности «АвтоВАЗа» за последние годы.

Финансовые убытки и неэффективные проекты

Компания регулярно отчитывается об огромных убытках, что выглядит странно на фоне государственной поддержки. «АвтоВАЗ» получает десятки, а иногда сотни миллиардов рублей на разработку новых моделей, но средства уходят на спорные проекты, которые чаще вызывают скандалы, чем рост продаж.

Монополия не спасает рынок

Несмотря на полную монополию на российском рынке и отсутствие конкурентов, продажи продолжают падать. Ожидаемый рост спроса не состоялся, что указывает на глубокие структурные проблемы компании.

