Российский суд приговорил ведущую Лазареву к 7 годам колонии

Қазақ тіліне аудару

Российский суд вынес заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой. Пресненский районный суд Москвы признал ее виновной в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Дополнительные ограничения

Кроме тюремного срока, суд запретил Лазаревой в течение четырех лет заниматься администрированием интернет-ресурсов и сайтов.

Повторные нарушения закона об иноагентах

По информации из судебных материалов, телеведущая неоднократно нарушала требования российского законодательства об иностранных агентах. Ранее она дважды привлекалась к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

Требования прокуратуры и совокупный срок

6 октября прокуратура предложила увеличить срок наказания для Лазаревой на полгода. С учетом уже вынесенных решений судом был назначен общий срок в семь лет лишения свободы.

Заочный арест и обвинения

Еще в июле московский суд заочно арестовал телеведущую по делу, связанному с нарушением закона об иностранных агентах. Следствие утверждает, что Лазарева не выполняла предписанные обязанности, предусмотренные для лиц, признанных иностранными агентами.

Эмиграция и позиция телеведущей

Татьяна Лазарева покинула Россию в феврале 2022 года — вскоре после начала специальной военной операции на Украине. С тех пор она проживает за рубежом и неоднократно выступала с критикой в адрес российских властей и действий армии. В июле 2022 года ее имя было внесено в официальный реестр иностранных агентов. Сейчас телеведущая живет в Испании вместе с семьей.