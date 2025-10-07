Какие губы мужчины считают самыми сексуальными: ученые раскрыли формулу идеала

Қазақ тіліне аудару

Женщины во все времена придавали особое значение губам — символу чувственности и женственности. Раньше объем создавали с помощью подручных средств: краски, помады, блесков и даже ментола, вызывающего приток крови и легкую припухлость. Позже на смену естественным трюкам пришла косметология — филлеры и инъекции, обещавшие «сексуальные губы любой ценой», сообщает Lada.kz со ссылкой на thevoicemag.ru

Фото: Getty Images

Формула от американских пластических хирургов

Калифорнийские специалисты в области пластической хирургии попытались математически определить, какими должны быть губы, чтобы выглядеть максимально привлекательно. Их расчет прост: нижняя губа должна быть в два раза полнее верхней. Этот стандарт стал своего рода ориентиром для множества клиник в США и часто используется при моделировании формы губ у пациентов.

Исследование доктора Тиджина Эшо: что на самом деле нравится мужчинам

Лондонский эстетист доктор Тиджин Эшо провел масштабное исследование, чтобы выяснить, какие губы мужчины считают наиболее сексуальными. Участникам эксперимента показывали:

фотографии лиц целиком — чтобы оценить общую привлекательность;

отдельные снимки губ разной формы и объема;

предложили указать, какие губы выглядят чувственно, а какие — нет.

На основании тысяч ответов ученые создали компьютерную модель губ, максимально соответствующую мужским представлениям о сексуальности.

Неожиданный результат: симметрия побеждает объем

Выяснилось, что самыми сексуальными мужчины считают губы, у которых верхняя по объему равна нижней. Именно эта сбалансированная форма воспринимается как естественная и гармоничная.

При этом соотношение ширины нижней губы в центре к ширине уголков рта составило 2 к 1 — показатель, который делает улыбку особенно привлекательной.

Роль «лука Амура»

Особое внимание исследователи уделили ложбинке на верхней губе, известной как «лук Амура». Мягкая, плавная форма этой линии делает губы визуально более нежными и сексуальными.

По данным эксперимента, именно незначительно выраженный изгиб удваивает привлекательность лица по сравнению с глубоким и резким контуром.

Примеры идеальных губ

В качестве эталона доктор Эшо назвал Эмили Ратаковски и Мишель Киган. Их губы, по мнению экспертов, лучше всего соответствуют найденным пропорциям и создают баланс между естественностью и чувственностью.

Культ чрезмерности больше не в моде

Зато губы Анджелины Джоли и Кайли Дженнер, некогда признанные символом сексуальности, больше не возглавляют рейтинги мужских предпочтений. Респонденты оценили их как «чересчур», отметив, что чрезмерный объем выглядит искусственно и даже отталкивающе.

Итог

Современные исследования доказали: сексуальность губ — не в размере, а в естественности и гармонии пропорций.

Идеальные губы, по мнению мужчин, — это не результат инъекций, а сбалансированное сочетание формы, симметрии и мягкости линий.