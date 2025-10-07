Токаев поздравил Путина с днем рождения

Қазақ тіліне аудару

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравление президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его 73-летия. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Личный вклад в развитие стратегических отношений

В обращении Токаев подчеркнул значительный личный вклад Владимира Путина в укрепление стратегического партнерства, добрососедства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией. Президент отметил, что благодаря конструктивному диалогу и взаимной поддержке сотрудничество между двумя странами продолжает развиваться по всем направлениям.

Обсуждение актуальных вопросов

Как уточняется в сообщении, во время телефонного разговора лидеры уделили внимание практической реализации договоренностей, достигнутых ранее на высшем уровне. Кроме того, стороны обсудили ряд актуальных вопросов регионального и международного характера.

Поздравления от лидеров соседних стран

Ранее с днем рождения Владимира Путина поздравили президенты Таджикистана и Узбекистана.

Эмомали Рахмон выразил теплые пожелания российскому лидеру и отметил дружеский характер отношений между странами.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул вклад Путина в развитие стратегического партнерства и доверительного сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Как Путин проведет день рождения

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин проведет день рождения в рабочем формате. В его планах — совещание с постоянными членами Совета безопасности России и несколько телефонных переговоров с зарубежными лидерами.

Лукашенко также направил поздравления

Президент Беларуси Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с 73-летием, отметив, что многолетняя дружба и сотрудничество между Минском и Москвой продолжают укрепляться на основе взаимного доверия и поддержки.