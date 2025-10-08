18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.10.2025, 06:18

Назван самый продуктивный рабочий день недели

Новости Мира

Среда является самым продуктивным днем недели с точки зрения человеческого биоритма, тогда как четверг показывает наименьшую работоспособность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на академика Российской академии наук Геннадия Онищенко, передает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Биоритм недели: как меняется работоспособность

Заместитель президента Российской академии образования отметил, что недельный биоритм демонстрирует постепенный рост активности в начале недели.

  • Понедельник и вторник: рост работоспособности после выходных.

  • Среда: пик продуктивности, наивысшая эффективность работы.

  • Четверг: резкое падение трудоспособности.

«Самым эффективным днем недели — по недельному биоритму — считается среда. После отдыха понедельник и вторник идут к экспоненте, повышению работоспособности, среда — самый эффективный день, потом идет резкое падение», — пояснил Онищенко.

Рекомендации для школ и педагогов

Академик подчеркнул, что знание биоритмов важно учитывать при планировании учебного процесса. Особое внимание следует уделять четвергу, который является наименее продуктивным днем.

  • На четверг не рекомендуется назначать сложные предметы.

  • Педагогам советуют избегать контрольных работ и сложных уроков в этот день.

  • Оптимальное расписание на четверг должно включать более легкие и повторительные занятия.

«Мы всегда заклинаем наших педагогов, чтобы они никогда в четверг не проводили контрольные работы, шесть-семь уроков», — добавил эксперт.

