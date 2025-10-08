Назван самый продуктивный рабочий день недели

Қазақ тіліне аудару

Среда является самым продуктивным днем недели с точки зрения человеческого биоритма, тогда как четверг показывает наименьшую работоспособность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на академика Российской академии наук Геннадия Онищенко, передает Lada.kz.

Фото: Shutterstock

Биоритм недели: как меняется работоспособность

Заместитель президента Российской академии образования отметил, что недельный биоритм демонстрирует постепенный рост активности в начале недели.

Понедельник и вторник : рост работоспособности после выходных.

Среда : пик продуктивности, наивысшая эффективность работы.

Четверг: резкое падение трудоспособности.

«Самым эффективным днем недели — по недельному биоритму — считается среда. После отдыха понедельник и вторник идут к экспоненте, повышению работоспособности, среда — самый эффективный день, потом идет резкое падение», — пояснил Онищенко.

Рекомендации для школ и педагогов

Академик подчеркнул, что знание биоритмов важно учитывать при планировании учебного процесса. Особое внимание следует уделять четвергу, который является наименее продуктивным днем.

На четверг не рекомендуется назначать сложные предметы.

Педагогам советуют избегать контрольных работ и сложных уроков в этот день.

Оптимальное расписание на четверг должно включать более легкие и повторительные занятия.

«Мы всегда заклинаем наших педагогов, чтобы они никогда в четверг не проводили контрольные работы, шесть-семь уроков», — добавил эксперт.