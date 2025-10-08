Идеальное оружие против любого воспаления: назван напиток, действительно продлевающий жизнь

Қазақ тіліне аудару

Ромашковый чай издавна называют напитком долголетия — и современные исследования подтверждают эту метафору. Учёные отмечают, что регулярное употребление настоев ромашки действительно может продлевать жизнь, особенно оказывая положительное влияние на организм женщин старшего возраста, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: freepik

Основные целебные свойства

Диетолог Василиса Пономарева рассказала порталу «Медикфорум», что ромашковый чай обладает множеством полезных свойств:

Антиоксидантное действие : чай эффективно нейтрализует свободные радикалы, которые повреждают клетки и ускоряют старение тканей.

Снятие спазмов и боли : настой помогает при мышечных и желудочных спазмах, облегчает болевой синдром.

Успокаивающий эффект: ромашка улучшает сон и рекомендуется при любых нарушениях сна.

Польза для пищеварения и иммунитета

Регулярное употребление ромашкового чая благоприятно влияет на пищеварительную систему, облегчая многие её проблемы. Кроме того, напиток помогает смягчить симптомы простуды и ускоряет восстановление организма при лёгких и среднетяжёлых заболеваниях.

Как правильно употреблять

Эксперт предупреждает, что чрезмерное увлечение ромашковым чаем не принесёт дополнительной пользы. Для достижения положительного эффекта достаточно: