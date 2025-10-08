Врач рассказал, о каких проблемах сигнализирует моча цвета пива

Цвет мочи — важный индикатор состояния здоровья. Он может указывать не только на физиологические изменения в организме, но и на серьезные заболевания, включая болезни печени и даже онкологию. О том, на какие проблемы может указывать цвет мочи, «Газете.Ru» рассказал уролог-андролог «СМ-Клиника» Василий Свиридов, сообщает Lada.kz.
По словам Свиридова, в норме моча имеет соломенно-желтый оттенок. Этот цвет обусловлен наличием уробилина — вещества, образующегося в печени из билирубина при распаде эритроцитов, завершающих свой жизненный цикл в крови.
Моча тёмного, похожего на пиво цвета, может указывать на повышенную концентрацию уробилина, что часто связано с:
Заболеваниями печени
Проблемами с желчным пузырем
Поражением печени на фоне длительного приёма лекарств
«Моча цвета пива — повод проверить печень и желчные пути», — предупреждает уролог.
Если моча почти полностью прозрачная, без желтоватого оттенка, это может говорить о:
Плохой концентрационной функции почек
Хронической почечной недостаточности (часто на фоне сахарного диабета)
Прозрачный цвет указывает на низкую способность почек выводить пигменты и шлаки, а также на высокую пропускную способность воды.
Молочный оттенок мочи нередко связан с:
Гнойными заболеваниями почек и мочевого пузыря
Высокой концентрацией кальция и фосфатов (что может быть связано с болезнями костей)
Коричневый цвет мочи может появляться при:
Наличии свища между органами мочевыделительной системы и кишечником
Приёме некоторых лекарств, например, нитрофуранов или метронидазола
Красный оттенок мочи чаще всего вызывает беспокойство, так как может быть связан с:
Онкологическими заболеваниями почек, мочеточников, мочевого пузыря, предстательной железы
Прорастанием опухоли брюшной полости в органы мочевыделительной системы
Мочекаменной болезнью и воспалительными процессами
Свиридов подчеркивает, что любые изменения цвета мочи обычно сопровождаются другими симптомами. Самодиагностика и самолечение могут быть опасны. При обнаружении необычного цвета мочи важно как можно быстрее обратиться к врачу для постановки точного диагноза и назначения эффективного лечения.
