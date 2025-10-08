Врач рассказал, о каких проблемах сигнализирует моча цвета пива

Қазақ тіліне аудару

Цвет мочи — важный индикатор состояния здоровья. Он может указывать не только на физиологические изменения в организме, но и на серьезные заболевания, включая болезни печени и даже онкологию. О том, на какие проблемы может указывать цвет мочи, «Газете.Ru» рассказал уролог-андролог «СМ-Клиника» Василий Свиридов, сообщает Lada.kz.

Фото: yandex.ru

Норма: соломенно-желтый цвет

По словам Свиридова, в норме моча имеет соломенно-желтый оттенок. Этот цвет обусловлен наличием уробилина — вещества, образующегося в печени из билирубина при распаде эритроцитов, завершающих свой жизненный цикл в крови.

Моча цвета пива: сигнал о печени и желчном пузыре

Моча тёмного, похожего на пиво цвета, может указывать на повышенную концентрацию уробилина, что часто связано с:

Заболеваниями печени

Проблемами с желчным пузырем

Поражением печени на фоне длительного приёма лекарств

«Моча цвета пива — повод проверить печень и желчные пути», — предупреждает уролог.

Прозрачная моча: проблемы с почками

Если моча почти полностью прозрачная, без желтоватого оттенка, это может говорить о:

Плохой концентрационной функции почек

Хронической почечной недостаточности (часто на фоне сахарного диабета)

Прозрачный цвет указывает на низкую способность почек выводить пигменты и шлаки, а также на высокую пропускную способность воды.

Молочный цвет: возможное воспаление

Молочный оттенок мочи нередко связан с:

Гнойными заболеваниями почек и мочевого пузыря

Высокой концентрацией кальция и фосфатов (что может быть связано с болезнями костей)

Коричневая моча: свищ или лекарства

Коричневый цвет мочи может появляться при:

Наличии свища между органами мочевыделительной системы и кишечником

Приёме некоторых лекарств, например, нитрофуранов или метронидазола

Красная моча: тревожный симптом

Красный оттенок мочи чаще всего вызывает беспокойство, так как может быть связан с:

Онкологическими заболеваниями почек, мочеточников, мочевого пузыря, предстательной железы

Прорастанием опухоли брюшной полости в органы мочевыделительной системы

Мочекаменной болезнью и воспалительными процессами

Важность своевременного обращения к врачу

Свиридов подчеркивает, что любые изменения цвета мочи обычно сопровождаются другими симптомами. Самодиагностика и самолечение могут быть опасны. При обнаружении необычного цвета мочи важно как можно быстрее обратиться к врачу для постановки точного диагноза и назначения эффективного лечения.