Чай со смертельной приправой: уборщице грозит 20 лет тюрьмы за отравление коллеги

Daily Mail сообщает, что в Польше 59-летней уборщице Малгожате В. может грозить до 20 лет тюрьмы за попытку отравления коллеги. Инцидент произошел на радиостанции, где обе женщины работали, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По версии следствия, уборщица неоднократно подмешивала в чай коллеги средства для удаления ржавчины и известкового налета. Причиной действий, как утверждается, стала критика работы Малгожаты со стороны коллеги.
Первые признаки отравления проявились в ноябре 2024 года: пострадавшая отметила необычный вкус и цвет чая, вскоре почувствовала жжение в горле, боль в животе и одышку. Врачи зафиксировали ожоги ротовой полости и пищевода, что временно лишило женщину возможности нормально питаться.
Когда аналогичных симптомов не испытали другие сотрудники, жертва заподозрила, что проблема кроется не в напитках. Она оставила чашку без присмотра и заметила следы вмешательства.
Для подтверждения своих подозрений женщина обратилась к частному детективу, который установил скрытую камеру.
Изначально уборщица отрицала свою причастность, однако после прослушки телефонных разговоров и обнаружения признания в беседе с подругой, она частично призналась. По ее словам, она добавляла средство для мытья окон и «не собиралась причинять серьезный вред». Следствие, однако, уверено в обратном.
При обыске у Малгожаты изъяли:
токсичные вещества;
бутылки с остатками химикатов;
документы и другие улики, подтверждающие умысел.
Сейчас женщине предъявлено обвинение в покушении на нанесение тяжких телесных повреждений. В случае признания виновной ей может грозить до 20 лет лишения свободы.
