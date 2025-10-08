Чай со смертельной приправой: уборщице грозит 20 лет тюрьмы за отравление коллеги

Қазақ тіліне аудару

Daily Mail сообщает, что в Польше 59-летней уборщице Малгожате В. может грозить до 20 лет тюрьмы за попытку отравления коллеги. Инцидент произошел на радиостанции, где обе женщины работали, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik

Месть через чай: как произошел инцидент

По версии следствия, уборщица неоднократно подмешивала в чай коллеги средства для удаления ржавчины и известкового налета. Причиной действий, как утверждается, стала критика работы Малгожаты со стороны коллеги.

Первые признаки отравления проявились в ноябре 2024 года: пострадавшая отметила необычный вкус и цвет чая, вскоре почувствовала жжение в горле, боль в животе и одышку. Врачи зафиксировали ожоги ротовой полости и пищевода, что временно лишило женщину возможности нормально питаться.

Расследование и доказательства

Когда аналогичных симптомов не испытали другие сотрудники, жертва заподозрила, что проблема кроется не в напитках. Она оставила чашку без присмотра и заметила следы вмешательства.

Для подтверждения своих подозрений женщина обратилась к частному детективу, который установил скрытую камеру.

Изначально уборщица отрицала свою причастность, однако после прослушки телефонных разговоров и обнаружения признания в беседе с подругой, она частично призналась. По ее словам, она добавляла средство для мытья окон и «не собиралась причинять серьезный вред». Следствие, однако, уверено в обратном.

Обнаруженные улики и обвинение

При обыске у Малгожаты изъяли:

токсичные вещества;

бутылки с остатками химикатов;

документы и другие улики, подтверждающие умысел.

Сейчас женщине предъявлено обвинение в покушении на нанесение тяжких телесных повреждений. В случае признания виновной ей может грозить до 20 лет лишения свободы.