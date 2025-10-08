18+
08.10.2025, 09:29

Не трогайте вилку: три устройства в квартире, которые ненавидят выключение

Новости Мира

Многие стараются экономить электроэнергию и безопаснее жить, отключая все приборы от сети. Однако есть техника, для которой регулярное обесточивание нежелательно и даже может привести к поломке, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

 

Фото: freepik
Фото: freepik

Домашний маршрутизатор

Маршрутизатор интернета — это сердце цифровой экосистемы квартиры. Через него работают ноутбуки, планшеты, IP-телефония, умные устройства и стриминговые приставки.

Многие думают, что отключение роутера на ночь позволит сэкономить электричество. Однако при повторном включении могут возникнуть сбои синхронизации с подключёнными гаджетами.

  • IP-телефон может потерять регистрацию в сети

  • Умные лампочки и устройства — сбить настройки

  • Подключенные к сети гаджеты могут временно не работать

При этом ночной тариф на электроэнергию обычно ниже дневного, а потребление самого маршрутизатора минимальное. Вывод: роутер лучше оставлять включенным.

Принтер с жидкими чернилами

Струйные принтеры чувствительны к частым включениям и выключениям. Каждый запуск устройства инициирует цикл обслуживания печатающего узла, который расходует чернила.

Регулярное отключение приводит к:

  • Частой замене картриджей

  • Засыханию сопел после длительного простоя

  • Необходимости дорогостоящей прочистки

Режим ожидания потребляет почти незаметное количество энергии, зато продлевает срок службы расходников. Оптимальный вариант — оставить принтер подключённым и печатать по необходимости.

Телевизор с OLED-панелью

Телевизоры на органических светодиодах (OLED) обеспечивают высокое качество изображения с глубокими чёрными цветами. Для поддержания экрана в идеальном состоянии используется автоматическое обновление пикселей в фоновом режиме.

Если регулярно обесточивать телевизор:

  • Прерываются служебные циклы обновления пикселей

  • Может возникнуть неравномерность подсветки

  • Существует риск выгорания отдельных участков экрана

Производители советуют использовать штатную кнопку выключения вместо отключения от розетки. Это позволит телевизору корректно завершать все процессы и продлит срок службы.

Вывод

Не все электроприборы одинаково безопасно отключать от сети. Домашний маршрутизатор, струйный принтер и OLED-телевизор требуют постоянного питания, чтобы техника работала стабильно и служила дольше.

