Не трогайте вилку: три устройства в квартире, которые ненавидят выключение

Многие стараются экономить электроэнергию и безопаснее жить, отключая все приборы от сети. Однако есть техника, для которой регулярное обесточивание нежелательно и даже может привести к поломке, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: freepik

Домашний маршрутизатор

Маршрутизатор интернета — это сердце цифровой экосистемы квартиры. Через него работают ноутбуки, планшеты, IP-телефония, умные устройства и стриминговые приставки.

Многие думают, что отключение роутера на ночь позволит сэкономить электричество. Однако при повторном включении могут возникнуть сбои синхронизации с подключёнными гаджетами.

IP-телефон может потерять регистрацию в сети

Умные лампочки и устройства — сбить настройки

Подключенные к сети гаджеты могут временно не работать

При этом ночной тариф на электроэнергию обычно ниже дневного, а потребление самого маршрутизатора минимальное. Вывод: роутер лучше оставлять включенным.

Принтер с жидкими чернилами

Струйные принтеры чувствительны к частым включениям и выключениям. Каждый запуск устройства инициирует цикл обслуживания печатающего узла, который расходует чернила.

Регулярное отключение приводит к:

Частой замене картриджей

Засыханию сопел после длительного простоя

Необходимости дорогостоящей прочистки

Режим ожидания потребляет почти незаметное количество энергии, зато продлевает срок службы расходников. Оптимальный вариант — оставить принтер подключённым и печатать по необходимости.

Телевизор с OLED-панелью

Телевизоры на органических светодиодах (OLED) обеспечивают высокое качество изображения с глубокими чёрными цветами. Для поддержания экрана в идеальном состоянии используется автоматическое обновление пикселей в фоновом режиме.

Если регулярно обесточивать телевизор:

Прерываются служебные циклы обновления пикселей

Может возникнуть неравномерность подсветки

Существует риск выгорания отдельных участков экрана

Производители советуют использовать штатную кнопку выключения вместо отключения от розетки. Это позволит телевизору корректно завершать все процессы и продлит срок службы.

Вывод

Не все электроприборы одинаково безопасно отключать от сети. Домашний маршрутизатор, струйный принтер и OLED-телевизор требуют постоянного питания, чтобы техника работала стабильно и служила дольше.