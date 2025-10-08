18+
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
08.10.2025, 10:57

Подорожание алкоголя в России: от законных продаж к черному рынку

Новости Мира 0 421

Эксперт по финансам и бизнесу Дмитрий Трепольский спрогнозировал рост цен на крепкий алкоголь в российских магазинах. По его оценкам, водка подорожает на 7–12%, а коньяк — на 9–15% по сравнению с 2025 годом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Прогнозируемый рост цен

  • Водка: увеличение на 7–12%. Для бутылки объемом 0,5 литра рост составит минимум 30 рублей.

  • Коньяк: подорожание ориентировочно на 9–15%. Из-за более высокой исходной стоимости рост в рублях будет заметнее, чем у водки.

Причины удорожания

Основная причина — повышение акцизов на крепкий алкоголь, внесенное правительством в проект поправок к Налоговому кодексу.

  • С 1 января 2026 года ставка акциза на алкоголь крепостью свыше 18 градусов вырастет с 740 рублей до 824 рублей за 1 литр безводного спирта, что составляет рост на 11,4%.

  • Акциз составляет значительную долю себестоимости, поэтому производители вынуждены полностью переложить его на потребителей.

По оценке Трепольского, увеличение акциза приведет к удорожанию производства каждой бутылки водки 0,5 л (с 0,2 л чистого спирта) на 16,8 рубля.

Влияние на розничные цены

Финансист прогнозирует, что Минфин повысит минимальные розничные цены на алкоголь:

  • Минимальная цена бутылки водки 0,5 л может вырасти примерно до 330 рублей и выше.

  • На конечную стоимость также повлияют инфляция, рост цен на сырье, упаковку и логистику.

Последствия для рынка

  • Ожидается снижение легальных продаж крепкого алкоголя на 10% в 2026 году.

  • Наиболее опасный эффект — смещение спроса в сторону нелегальной продукции: контрафакт, самогон, суррогаты.

Трепольский подчеркнул, что именно это может стать главной проблемой для рынка и потребителей.

