Подорожание алкоголя в России: от законных продаж к черному рынку

Эксперт по финансам и бизнесу Дмитрий Трепольский спрогнозировал рост цен на крепкий алкоголь в российских магазинах. По его оценкам, водка подорожает на 7–12%, а коньяк — на 9–15% по сравнению с 2025 годом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.