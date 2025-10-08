Разговоры во сне могут сигнализировать о серьезных заболеваниях

Сонная речь, или сноговорение (сомнилоквия), когда человек произносит звуки, слова или фразы во сне, может быть не просто забавной особенностью, а симптомом опасных заболеваний. Об этом предупредила врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева в интервью «Газете.Ru», сообщает Lada.kz.
По словам Зинчевой, сноговорение проявляется по-разному:
Громкие звуки или отдельные слова;
Несвязные фразы и бормотания;
Длинные предложения;
Непроизвольные движения тела и смена позы во сне.
При этом человек обычно не помнит своих ночных «выступлений». Часто о проблеме узнают только свидетели сна — родственники или соседи, которые могут быть встревожены происходящим.
Сноговорение встречается у разных возрастных групп:
Дети: до 50% случаев;
Взрослые: около 5% случаев;
Мужчины и женщины страдают одинаково.
Специалист отмечает, что если сноговорение проявляется редко, поводов для беспокойства нет. Однако регулярные разговоры во сне или возбуждённое поведение требуют внимания.
Сноговорение относится к парасомниям — расстройствам сна. Регулярная сонная речь может быть признаком:
Синдрома обструктивного апноэ сна (остановки дыхания во сне);
Психических заболеваний, неврозов и депрессий;
Эпилепсии;
Нейродегенеративных заболеваний, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Эти состояния требуют обязательного наблюдения врача и своевременного лечения.
Зинчева подчеркивает: если сноговорение проявляется регулярно у вас или у близких, необходимо обратиться к врачу для тщательного обследования. Своевременная диагностика позволяет выявить возможные болезни и подобрать эффективное лечение.
