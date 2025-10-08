18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.06
628.25
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.10.2025, 12:37

Разговоры во сне могут сигнализировать о серьезных заболеваниях

Новости Мира 0 748

Сонная речь, или сноговорение (сомнилоквия), когда человек произносит звуки, слова или фразы во сне, может быть не просто забавной особенностью, а симптомом опасных заболеваний. Об этом предупредила врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева в интервью «Газете.Ru», сообщает Lada.kz. 

Фото: pl.pinterest.com
Фото: pl.pinterest.com

Как проявляется сноговорение

По словам Зинчевой, сноговорение проявляется по-разному:

  • Громкие звуки или отдельные слова;

  • Несвязные фразы и бормотания;

  • Длинные предложения;

  • Непроизвольные движения тела и смена позы во сне.

При этом человек обычно не помнит своих ночных «выступлений». Часто о проблеме узнают только свидетели сна — родственники или соседи, которые могут быть встревожены происходящим.

Кто чаще всего сталкивается с явлением

Сноговорение встречается у разных возрастных групп:

  • Дети: до 50% случаев;

  • Взрослые: около 5% случаев;

  • Мужчины и женщины страдают одинаково.

Специалист отмечает, что если сноговорение проявляется редко, поводов для беспокойства нет. Однако регулярные разговоры во сне или возбуждённое поведение требуют внимания.

Возможные причины и заболевания

Сноговорение относится к парасомниям — расстройствам сна. Регулярная сонная речь может быть признаком:

  • Синдрома обструктивного апноэ сна (остановки дыхания во сне);

  • Психических заболеваний, неврозов и депрессий;

  • Эпилепсии;

  • Нейродегенеративных заболеваний, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Эти состояния требуют обязательного наблюдения врача и своевременного лечения.

Когда следует обратиться к специалисту

Зинчева подчеркивает: если сноговорение проявляется регулярно у вас или у близких, необходимо обратиться к врачу для тщательного обследования. Своевременная диагностика позволяет выявить возможные болезни и подобрать эффективное лечение.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?