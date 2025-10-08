Разговоры во сне могут сигнализировать о серьезных заболеваниях

Қазақ тіліне аудару

Сонная речь, или сноговорение (сомнилоквия), когда человек произносит звуки, слова или фразы во сне, может быть не просто забавной особенностью, а симптомом опасных заболеваний. Об этом предупредила врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева в интервью «Газете.Ru» , сообщает Lada.kz.

Фото: pl.pinterest.com

Как проявляется сноговорение

По словам Зинчевой, сноговорение проявляется по-разному:

Громкие звуки или отдельные слова;

Несвязные фразы и бормотания;

Длинные предложения;

Непроизвольные движения тела и смена позы во сне.

При этом человек обычно не помнит своих ночных «выступлений». Часто о проблеме узнают только свидетели сна — родственники или соседи, которые могут быть встревожены происходящим.

Кто чаще всего сталкивается с явлением

Сноговорение встречается у разных возрастных групп:

Дети: до 50% случаев;

Взрослые: около 5% случаев;

Мужчины и женщины страдают одинаково.

Специалист отмечает, что если сноговорение проявляется редко, поводов для беспокойства нет. Однако регулярные разговоры во сне или возбуждённое поведение требуют внимания.

Возможные причины и заболевания

Сноговорение относится к парасомниям — расстройствам сна. Регулярная сонная речь может быть признаком:

Синдрома обструктивного апноэ сна (остановки дыхания во сне);

Психических заболеваний, неврозов и депрессий;

Эпилепсии;

Нейродегенеративных заболеваний, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Эти состояния требуют обязательного наблюдения врача и своевременного лечения.

Когда следует обратиться к специалисту

Зинчева подчеркивает: если сноговорение проявляется регулярно у вас или у близких, необходимо обратиться к врачу для тщательного обследования. Своевременная диагностика позволяет выявить возможные болезни и подобрать эффективное лечение.