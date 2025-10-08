Народная медицина обернулась бедой: китаянка съела восемь живых лягушек от боли в спине

Қазақ тіліне аудару

82-летняя жительница Китая оказалась в больнице после того, как решила лечить боль в спине крайне необычным способом — она съела восемь маленьких живых лягушек. Как сообщает South China Morning Post, попытка справиться с заболеванием закончилась заражением паразитами и срочной госпитализацией, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Christophe F/Shutterstock/FOTODOM

Как пенсионерка решилась на опасный эксперимент

По данным издания, пожилая женщина по фамилии Чжан долгие годы страдала от грыжи межпозвоночного диска. Услышав от знакомых о «чудодейственном» методе, пенсионерка решила испытать его на себе. Не раскрывая истинной цели, она попросила сына поймать несколько лягушек.

Когда мужчина принес домой восемь небольших земноводных — размером меньше ладони, — женщина сразу же съела три, а остальные проглотила на следующий день.

Последствия «лечения» и экстренная госпитализация

Через сутки после второго приема лягушек пожилая китаянка почувствовала резкую боль в животе и была доставлена в больницу. Врачи диагностировали у нее паразитарное заражение. Как уточнили специалисты, личинки паразитов могли попасть в организм именно через сырых земноводных.

Комментарий врача: «Такие случаи не единичны»

Лечащий врач пациентки, доктор У Чжунвэнь, отметил, что подобные инциденты не редкость. По его словам, некоторые сторонники народной медицины практикуют не только употребление живых лягушек, но и прибегают к другим опасным методам.

«Люди нередко едят сырую змеиную или рыбью желчь, прикладывают к коже живых лягушек — считая это исцеляющим. К сожалению, большинство таких пациентов поступают к нам уже в критическом состоянии», — рассказал медик.

Опасность народных методов без контроля специалистов

Медики напоминают, что подобные эксперименты с организмом могут привести к тяжелым инфекциям, паразитарным заболеваниям и интоксикациям. Особенно уязвимыми оказываются пожилые люди, которые нередко доверяют слухам и не обращаются к врачам вовремя.