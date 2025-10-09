У российских карт Visa и Mastercard истекли сертификаты безопасности

Қазақ тіліне аудару

С 1 января 2025 года все чипы карт Visa и Mastercard в России лишились действующих сертификатов безопасности. Это стало одной из причин запланированного ограничения работы карт с истекшим сроком действия. Ранее Центральный банк сообщал, что проблема касалась лишь части карт, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Причины ограничения работы карт

Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин объяснил РБК, что ограничение касается именно просроченных карт, а не общего срока их действия:

«Пластик приходит в негодность, а с 1 января текущего года сертификаты безопасности во всех чипах международных платежных систем прекратили действовать. Это вопрос безопасности платежного средства», — отметил Дубынин.

Ранее банки продлевали работу карт с истекшими сертификатами, чтобы они продолжали функционировать, но теперь каждая кредитная организация самостоятельно решает, как обслуживать такие карты через свои POS-терминалы и банкоматы.

Что такое сертификаты безопасности карт

Банковские карты оснащены сертификатами эмитента или сертификатами безопасности чипов. Они могут отличаться от срока действия самой карты и закупаться банками на разные периоды — например, на три или пять лет.

После ухода Visa и Mastercard из России в 2022 году банки продлили работу карт сверх их обычного срока действия. Однако в конце 2024 года срок действия сертификатов безопасности истек впервые.

Действия НСПК и Банка России

НСПК в настоящее время собирает мнение рынка о сроках вывода таких карт из оборота и передаст предложения в Центральный банк. Дубынин пояснил:

«Обсуждение идет, мы ожидаем предложения от банков о том, какими могли бы быть эти сроки».

Ранее ЦБ в июле 2025 года заявил о планах ограничить период работы карт с истекшим сроком действия. По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной, это также помогает снижать риски мошенничества:

«Срок действия карты — один из элементов, который мешает операциям мошенников. Мы заранее объявим ограничения, чтобы банки могли завершить обработку своих карт».

Насколько затронута система платежей

Источники РБК сообщили, что в конце 2024 года у ряда российских банков перестали действовать сертификаты безопасности чипов для карт Visa и Mastercard.

Представители ЦБ уточнили, что с 1 января 2025 года сертификаты безопасности прекратили действовать у части карт, однако платежи по ним продолжали проходить благодаря совместной работе регулятора и НСПК. По данным ЦБ, менее 1% всех терминалов могут не принимать такие карты.