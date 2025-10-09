У российских карт Visa и Mastercard истекли сертификаты безопасности

С 1 января 2025 года все чипы карт Visa и Mastercard в России лишились действующих сертификатов безопасности. Это стало одной из причин запланированного ограничения работы карт с истекшим сроком действия. Ранее Центральный банк сообщал, что проблема касалась лишь части карт, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.
Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин объяснил РБК, что ограничение касается именно просроченных карт, а не общего срока их действия:
«Пластик приходит в негодность, а с 1 января текущего года сертификаты безопасности во всех чипах международных платежных систем прекратили действовать. Это вопрос безопасности платежного средства», — отметил Дубынин.
Ранее банки продлевали работу карт с истекшими сертификатами, чтобы они продолжали функционировать, но теперь каждая кредитная организация самостоятельно решает, как обслуживать такие карты через свои POS-терминалы и банкоматы.
Банковские карты оснащены сертификатами эмитента или сертификатами безопасности чипов. Они могут отличаться от срока действия самой карты и закупаться банками на разные периоды — например, на три или пять лет.
После ухода Visa и Mastercard из России в 2022 году банки продлили работу карт сверх их обычного срока действия. Однако в конце 2024 года срок действия сертификатов безопасности истек впервые.
НСПК в настоящее время собирает мнение рынка о сроках вывода таких карт из оборота и передаст предложения в Центральный банк. Дубынин пояснил:
«Обсуждение идет, мы ожидаем предложения от банков о том, какими могли бы быть эти сроки».
Ранее ЦБ в июле 2025 года заявил о планах ограничить период работы карт с истекшим сроком действия. По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной, это также помогает снижать риски мошенничества:
«Срок действия карты — один из элементов, который мешает операциям мошенников. Мы заранее объявим ограничения, чтобы банки могли завершить обработку своих карт».
Источники РБК сообщили, что в конце 2024 года у ряда российских банков перестали действовать сертификаты безопасности чипов для карт Visa и Mastercard.
Представители ЦБ уточнили, что с 1 января 2025 года сертификаты безопасности прекратили действовать у части карт, однако платежи по ним продолжали проходить благодаря совместной работе регулятора и НСПК. По данным ЦБ, менее 1% всех терминалов могут не принимать такие карты.
