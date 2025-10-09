Названа ягода, которая помогает при простатите

Қазақ тіліне аудару

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова рассказала «Газете.Ru» о полезных свойствах брусники. По её словам, ягода обладает выраженным противовоспалительным и противомикробным действием, что делает её эффективной при простатите, сообщает Lada.kz.

Фото: pinterest.com

«Брусника особенно полезна людям с заболеваниями почек. Она снимает воспаление и борется с инфекциями. Также ягода помогает при простатите и подходит тем, у кого гастрит с пониженной кислотностью. В целом она поддерживает организм при любых воспалениях, включая ОРВИ», — отметила врач.

Полезные вещества в составе брусники

По словам Маховой, брусника богата важными микроэлементами и витаминами:

Витамин C — стимулирует иммунитет и защищает от воспалительных заболеваний.

Каротин — улучшает зрение.

Железо и витамины группы B — укрепляют кроветворение и поддерживают общий тонус организма.

Медь — участвует в обменных процессах и поддерживает работу сосудов.

Дубильные вещества и флавоноиды — обладают антиоксидантными свойствами.

Метиларбутин — способствует мочегонному эффекту, что полезно для мочевыделительной системы.

Как брусника помогает при простатите и заболеваниях почек

Доктор пояснила, что мочегонное действие арбутина препятствует размножению E. coli, бактерий, которые часто вызывают инфекции почек. Антиоксиданты в ягоде поддерживают общее здоровье и могут снижать риск онкологических заболеваний.

Таким образом, регулярное употребление брусники может быть полезным не только при простатите, но и для укрепления иммунитета, улучшения работы почек и поддержания организма в целом.