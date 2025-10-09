18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.10.2025, 08:50

Криштиану Роналду стал первым действующим футболистом-миллиардером

Новости Мира 0 360

Криштиану Роналду вошёл в историю мирового футбола, став первым действующим футболистом, чьё состояние превысило миллиард долларов. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на индекс Bloomberg, который впервые включил спортсмена в свой престижный список, передает Lada.kz. 

© AP / Chan Long Hei
© AP / Chan Long Hei

По оценке агентства, состояние Роналду составляет 1,4 миллиарда долларов. Этот рекорд стал возможен благодаря многолетним успехам на поле и масштабным коммерческим проектам за его пределами.

Путь к миллиарду: заработки на клубах

С 2002 по 2023 год Криштиану выступал за ряд ведущих клубов Европы и мира, зарабатывая более 550 миллионов долларов только на контрактных выплатах.

Однако ключевым фактором, который позволил ему войти в элиту миллиардеров, стал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср», подписанный в 2025 году.

  • Сумма нового соглашения превышает 400 миллионов долларов.

  • Контракт включает солидную годовую зарплату и долю в клубе — около 15%.

  • Такой шаг существенно увеличил финансовое положение Роналду и укрепил его статус в истории футбола.

Доходы вне поля: реклама, бренд CR7 и социальные сети

Футбол — далеко не единственный источник дохода Роналду. Его финансовый успех во многом обусловлен коммерческими проектами:

  1. Рекламные контракты

    • Nike — пожизненный контракт с брендом.

    • Armani и другие премиальные бренды — регулярные кампании и рекламные акции.

  2. Собственный бренд CR7

    • Линия одежды и обуви.

    • Парфюмерия.

    • Гостиничный бизнес и фитнес-проекты.

  3. Социальные сети

    • Огромная аудитория в Instagram, Twitter и TikTok приносит дополнительные доходы от рекламы и спонсорских постов.

Благодаря этому разнообразию источников дохода Роналду удалось значительно увеличить свои капиталы вне футбольного поля.

Конкуренция в мире футбола: Месси отстает

Ближайший соперник Роналду — Лионель Месси — по доходам значительно отстает. Его состояние оценивается в 650 миллионов долларов, что почти в два раза меньше капитала португальской суперзвезды.

Таким образом, Роналду не только продолжает удивлять своими футбольными достижениями, но и устанавливает новые финансовые рекорды, оставаясь одним из самых влиятельных спортсменов мира.

