Криштиану Роналду стал первым действующим футболистом-миллиардером

Криштиану Роналду вошёл в историю мирового футбола, став первым действующим футболистом, чьё состояние превысило миллиард долларов . Об этом сообщает ESPN со ссылкой на индекс Bloomberg, который впервые включил спортсмена в свой престижный список, передает Lada.kz.

© AP / Chan Long Hei

По оценке агентства, состояние Роналду составляет 1,4 миллиарда долларов. Этот рекорд стал возможен благодаря многолетним успехам на поле и масштабным коммерческим проектам за его пределами.

Путь к миллиарду: заработки на клубах

С 2002 по 2023 год Криштиану выступал за ряд ведущих клубов Европы и мира, зарабатывая более 550 миллионов долларов только на контрактных выплатах.

Однако ключевым фактором, который позволил ему войти в элиту миллиардеров, стал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср», подписанный в 2025 году.

Сумма нового соглашения превышает 400 миллионов долларов .

Контракт включает солидную годовую зарплату и долю в клубе — около 15% .

Такой шаг существенно увеличил финансовое положение Роналду и укрепил его статус в истории футбола.

Доходы вне поля: реклама, бренд CR7 и социальные сети

Футбол — далеко не единственный источник дохода Роналду. Его финансовый успех во многом обусловлен коммерческими проектами:

Рекламные контракты Nike — пожизненный контракт с брендом.

Armani и другие премиальные бренды — регулярные кампании и рекламные акции. Собственный бренд CR7 Линия одежды и обуви.

Парфюмерия.

Гостиничный бизнес и фитнес-проекты. Социальные сети Огромная аудитория в Instagram, Twitter и TikTok приносит дополнительные доходы от рекламы и спонсорских постов.

Благодаря этому разнообразию источников дохода Роналду удалось значительно увеличить свои капиталы вне футбольного поля.

Конкуренция в мире футбола: Месси отстает

Ближайший соперник Роналду — Лионель Месси — по доходам значительно отстает. Его состояние оценивается в 650 миллионов долларов, что почти в два раза меньше капитала португальской суперзвезды.

Таким образом, Роналду не только продолжает удивлять своими футбольными достижениями, но и устанавливает новые финансовые рекорды, оставаясь одним из самых влиятельных спортсменов мира.