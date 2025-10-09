Криштиану Роналду стал первым действующим футболистом-миллиардером

Криштиану Роналду вошёл в историю мирового футбола, став первым действующим футболистом, чьё состояние превысило миллиард долларов. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на индекс Bloomberg, который впервые включил спортсмена в свой престижный список, передает Lada.kz.
По оценке агентства, состояние Роналду составляет 1,4 миллиарда долларов. Этот рекорд стал возможен благодаря многолетним успехам на поле и масштабным коммерческим проектам за его пределами.
С 2002 по 2023 год Криштиану выступал за ряд ведущих клубов Европы и мира, зарабатывая более 550 миллионов долларов только на контрактных выплатах.
Однако ключевым фактором, который позволил ему войти в элиту миллиардеров, стал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср», подписанный в 2025 году.
Сумма нового соглашения превышает 400 миллионов долларов.
Контракт включает солидную годовую зарплату и долю в клубе — около 15%.
Такой шаг существенно увеличил финансовое положение Роналду и укрепил его статус в истории футбола.
Футбол — далеко не единственный источник дохода Роналду. Его финансовый успех во многом обусловлен коммерческими проектами:
Рекламные контракты
Nike — пожизненный контракт с брендом.
Armani и другие премиальные бренды — регулярные кампании и рекламные акции.
Собственный бренд CR7
Линия одежды и обуви.
Парфюмерия.
Гостиничный бизнес и фитнес-проекты.
Социальные сети
Огромная аудитория в Instagram, Twitter и TikTok приносит дополнительные доходы от рекламы и спонсорских постов.
Благодаря этому разнообразию источников дохода Роналду удалось значительно увеличить свои капиталы вне футбольного поля.
Ближайший соперник Роналду — Лионель Месси — по доходам значительно отстает. Его состояние оценивается в 650 миллионов долларов, что почти в два раза меньше капитала португальской суперзвезды.
Таким образом, Роналду не только продолжает удивлять своими футбольными достижениями, но и устанавливает новые финансовые рекорды, оставаясь одним из самых влиятельных спортсменов мира.
