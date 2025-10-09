Президент Узбекистана подписал указ о сокращении более двух тысяч чиновников

Қазақ тіліне аудару

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о сокращении более двух тысяч сотрудников государственных органов. Решение связано с активным внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ) в работу госструктур и направлено на оптимизацию управленческих процессов. Документ официально опубликован в базе национального законодательства и вступит в силу до 1 ноября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Цель документа: цифровизация и оптимизация управленческих кадров

Указ носит название «О мерах по оптимизации численности управленческих должностей исполнительных органов государственной власти за счет широкого внедрения цифровизации». Согласно документу, в системе исполнительной власти будет сокращено 2 141 штатное место, что позволит повысить эффективность работы госструктур и ускорить внедрение цифровых технологий в управление.

Кого затронут сокращения

Наибольшее сокращение затронет следующие ведомства:

Налоговый комитет Узбекистана — 498 штатных единиц;

Министерство водного хозяйства — 224 позиции;

Министерство сельского хозяйства — 200 должностей;

Министерство юстиции — 197 сотрудников;

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата — 176 мест;

Министерство занятости и сокращения бедности — 163 позиции.

Эти меры станут частью комплексного процесса реформирования госаппарата, нацеленного на повышение эффективности и сокращение бюрократических издержек.

Поддержка сотрудников после сокращения

Согласно указу, Федерация профсоюзов Узбекистана и Министерство занятости будут помогать уволенным чиновникам с трудоустройством. Это включает консультирование, поиск новых вакансий и поддержку в адаптации к новым условиям работы.