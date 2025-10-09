Народного артиста Александра Збруева госпитализировали в НИИ Склифосовского

Қазақ тіліне аудару

Президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил, что народный артист РСФСР Александр Збруев вновь был доставлен в больницу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© Артем Геодакян/ ТАСС

Состояние актера стабильно

По данным Варшавера, госпитализация произошла в ночь с 8 на 9 октября. Артиста поместили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Президент театра подчеркнул, что угрозы жизни Збруева нет — его состояние оценивается как стабильное, и врачи уверены в благоприятном исходе.

«Опасений никаких нет, Александр Викторович проведет в больнице еще несколько дней», — уточнил Варшавер.

Инцидент перед спектаклем

Месяцем ранее, 9 сентября, в «Ленкоме» проходил юбилейный — 250-й — показ легендарного спектакля «Вишневый сад» в постановке Марка Захарова. По замыслу режиссера, Збруев должен был выйти на сцену в роли Гаева. Однако незадолго до начала актер почувствовал слабость и головокружение.

В экстренном порядке роль исполнил Геннадий Козлов, который обычно играет Гаева по очереди с Збруевым.

«Возраст солидный, волновался перед выходом»

Позже, общаясь с журналистами, Александр Збруев признался, что сильно переживал из-за возвращения на сцену после длительного отпуска. По словам артиста, перед спектаклем у него поднялось давление.

«Возраст у меня солидный, давно не играл спектакль, поэтому волновался», — рассказал он.

Повторная госпитализация после январского лечения

Это не первый случай ухудшения здоровья у народного артиста. В январе 2025 года Збруев также сообщал о госпитализации, отметив, что чувствует себя «неважно» и намерен пройти курс лечения. Тогда он отказался раскрывать подробности состояния, подчеркнув, что не хочет обсуждать личные медицинские вопросы.

Символ поколения и легенда «Ленкома»

Александр Збруев — одна из самых ярких фигур советского и российского театра и кино. Более полувека он связан с «Ленкомом», где сыграл десятки знаковых ролей. Его творческое наследие включает фильмы «Большая перемена», «Военно-полевой роман», «Мой ласковый и нежный зверь» и другие картины, ставшие классикой.