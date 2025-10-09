Названы лучшие продукты для снижения давления

Повышенное артериальное давление становится все более распространённой проблемой, затрагивающей не только пожилых, но и молодых людей. О том, какие продукты способны мягко нормализовать давление без медикаментов, рассказала врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева в интервью «Газете.Ru», сообщает Lada.kz.
По словам специалиста, одни из самых полезных при гипертонии — продукты, богатые биофлавоноидами, поскольку они обладают сосудорасширяющим действием.
К таким продуктам относятся:
гранатовый сок;
апельсиновый сок;
какао;
тёмный шоколад.
Эти напитки и продукты способствуют улучшению кровотока и снижению сопротивления сосудов, что помогает естественным образом уменьшить давление.
Вторую группу, по словам Михалевой, составляют продукты, содержащие соединения азота, которые помогают расслаблять стенки сосудов. Самым ярким представителем этой категории является свекла и свежевыжатый свекольный сок.
Регулярное употребление свеклы, как отмечает врач, способствует улучшению эластичности сосудов и мягкому снижению давления.
Для нормализации давления полезны продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты. Они укрепляют сосудистые стенки и поддерживают здоровье сердца.
Особенно полезны:
скумбрия;
сельдь;
другие виды жирной морской рыбы.
Однако специалист предупреждает: чрезмерное количество соли в рыбе может свести на нет пользу омега-3. Поэтому гипертоникам стоит отдавать предпочтение малосолёной или запечённой рыбе.
Важную роль в регулировании давления играет кальций. Его основными источниками являются молочные и кисломолочные продукты, зелень и орехи.
Михалева также выделила ферментированные продукты, богатые пробиотиками, которые положительно влияют на микрофлору кишечника и способствуют выработке веществ, снижающих давление.
К таким продуктам относятся:
квашеная капуста;
кимчи;
кефир и йогурт;
сыр;
мисо;
чайный гриб.
Ценные свойства для сердца и сосудов имеют продукты с ликопином — мощным антиоксидантом, придающим овощам и фруктам красный оттенок.
Наибольшее количество ликопина содержится в:
шиповнике;
арбузе;
томатах и несолёном томатном соке;
грейпфрутах.
Ликопин помогает укреплять сосудистые стенки и предотвращать окислительный стресс.
Не менее важно получать достаточное количество магния, который способствует расслаблению сосудов и улучшает обмен веществ.
Источники магния:
цельнозерновые продукты;
зелёные овощи;
орехи и бобовые;
молоко, фрукты и картофель.
В завершение врач напомнила о диете DASH, специально разработанной для борьбы с гипертонией. Эффективность этой системы питания подтверждена многочисленными исследованиями.
Основные принципы диеты:
обилие овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов;
умеренное потребление нежирных молочных изделий, рыбы, птицы, орехов;
ограничение соли, жирного мяса и насыщенных жиров.
По словам Михалевой, соблюдение принципов DASH может привести к заметному снижению артериального давления уже через две недели.
Вывод:
Регулярное включение в рацион натуральных продуктов — свеклы, гранатового сока, рыбы, молочных продуктов и ферментированных блюд — помогает не только снизить давление, но и укрепить сосуды, улучшить обмен веществ и общее самочувствие.
