09.10.2025, 15:49

Названы лучшие продукты для снижения давления

Новости Мира 0 611

Повышенное артериальное давление становится все более распространённой проблемой, затрагивающей не только пожилых, но и молодых людей. О том, какие продукты способны мягко нормализовать давление без медикаментов, рассказала врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева в интервью «Газете.Ru», сообщает Lada.kz. 

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Продукты, расширяющие сосуды

По словам специалиста, одни из самых полезных при гипертонии — продукты, богатые биофлавоноидами, поскольку они обладают сосудорасширяющим действием.

К таким продуктам относятся:

  • гранатовый сок;

  • апельсиновый сок;

  • какао;

  • тёмный шоколад.

Эти напитки и продукты способствуют улучшению кровотока и снижению сопротивления сосудов, что помогает естественным образом уменьшить давление.

Свекла — лидер среди природных средств против гипертонии

Вторую группу, по словам Михалевой, составляют продукты, содержащие соединения азота, которые помогают расслаблять стенки сосудов. Самым ярким представителем этой категории является свекла и свежевыжатый свекольный сок.

Регулярное употребление свеклы, как отмечает врач, способствует улучшению эластичности сосудов и мягкому снижению давления.

Рыба и рыбий жир: омега-3 в помощь сердцу

Для нормализации давления полезны продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты. Они укрепляют сосудистые стенки и поддерживают здоровье сердца.

Особенно полезны:

  • скумбрия;

  • сельдь;

  • другие виды жирной морской рыбы.

Однако специалист предупреждает: чрезмерное количество соли в рыбе может свести на нет пользу омега-3. Поэтому гипертоникам стоит отдавать предпочтение малосолёной или запечённой рыбе.

Кальций и пробиотики — поддержка сосудов и микрофлоры

Важную роль в регулировании давления играет кальций. Его основными источниками являются молочные и кисломолочные продукты, зелень и орехи.

Михалева также выделила ферментированные продукты, богатые пробиотиками, которые положительно влияют на микрофлору кишечника и способствуют выработке веществ, снижающих давление.

К таким продуктам относятся:

  • квашеная капуста;

  • кимчи;

  • кефир и йогурт;

  • сыр;

  • мисо;

  • чайный гриб.

Красные овощи и фрукты — источник ликопина

Ценные свойства для сердца и сосудов имеют продукты с ликопином — мощным антиоксидантом, придающим овощам и фруктам красный оттенок.

Наибольшее количество ликопина содержится в:

  • шиповнике;

  • арбузе;

  • томатах и несолёном томатном соке;

  • грейпфрутах.

Ликопин помогает укреплять сосудистые стенки и предотвращать окислительный стресс.

Магний — природный регулятор сосудистого тонуса

Не менее важно получать достаточное количество магния, который способствует расслаблению сосудов и улучшает обмен веществ.

Источники магния:

  • цельнозерновые продукты;

  • зелёные овощи;

  • орехи и бобовые;

  • молоко, фрукты и картофель.

Диета DASH — научно подтверждённый способ снизить давление

В завершение врач напомнила о диете DASH, специально разработанной для борьбы с гипертонией. Эффективность этой системы питания подтверждена многочисленными исследованиями.

Основные принципы диеты:

  • обилие овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов;

  • умеренное потребление нежирных молочных изделий, рыбы, птицы, орехов;

  • ограничение соли, жирного мяса и насыщенных жиров.

По словам Михалевой, соблюдение принципов DASH может привести к заметному снижению артериального давления уже через две недели.

Вывод:
Регулярное включение в рацион натуральных продуктов — свеклы, гранатового сока, рыбы, молочных продуктов и ферментированных блюд — помогает не только снизить давление, но и укрепить сосуды, улучшить обмен веществ и общее самочувствие.

